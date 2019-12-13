На глубине менее дюйма на Марсе полно питьевой воды — снимок NASA

Учёные подчеркнули, что ценнейший ресурс даже не надо будет добывать экскаватором — достаточно лопаты.

Под поверхностью Марса скрываются внушительные запасы водяного льда, пишет Geophysical Research Letters. Сообщается, что в некоторых местах его можно найти на глубине всего 2,5 сантиметра. NASA опубликовало карту "сокровищ" — подземных ледяных залежей Красной планеты. Её составили на основе данных спутника Mars Reconnaissance Orbiter ("Марсианский разведывательный спутник") и посадочного модуля Phoenix ("Феникс").

Розовым, сиреневым и синим оттенками обозначили места, где лёд расположен на самых маленьких глубинах — до 20 сантиметров. Голубые, салатовые и жёлтые участки — это 30–70 сантиметров. Наконец, красный цвет означает глубину больше 80 сантиметров. В любом случае, подчеркнули исследователи, это не очень глубоко.

Вам не понадобится экскаватор, чтобы выкопать этот лёд. Вы можете использовать лопату Сильвен Пикео, исследователь лаборатории NASA

Стоит упомянуть, что светло-серые области на карте — это не лёд. Он есть только там, где раскрашено яркими цветами, то есть в приполярных регионах. А чернота — это те места, где приземляться ни в коем случае не стоит — корабль там погрузится в мелкую пыль.

Наиболее удачным местом возможной посадки учёные назвали равнину Аркадия на северо-востоке западного полушария Марса — выбранная область выделена на карте белым контуром.

По мнению исследователей, эти данные чрезвычайно важны для подготовки к колонизации Марса в будущем — найденный лёд можно использовать не только как источник питьевой воды, но и как ресурс для производства ракетного топлива.