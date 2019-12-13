Старше Америки. В океане водятся киты, родившиеся в XVIII веке — исследование

Новые данные объясняют, как в теле найденного ранее морского животного мог оказаться 200-летний гарпун.

Некоторые морские млекопитающие живут на десятки лет дольше, чем считалось до сих пор. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что австралийские учёные провели генетический анализ нескольких животных и на основе этих данных спрогнозировали продолжительность их жизни. Исследование показало, что гренландские киты могут дожить до 268 лет. Ранее учёные полагали, что самым старым представителям этого вида 211 лет.

Отмечается, что в 2007 году биологов озадачила удивительная находка: в теле живого кита был гарпун, которому никак не меньше двух столетий. Исходя из новых данных, учёные сделали интересный вывод: прямо сейчас где-то в океанах могут плавать киты, которые родились ещё до Викторианской эпохи, в XVIII веке. То есть старейшие гренландские киты могли появиться на свет на семь лет раньше адмирала Нельсона, а он, напомним, родился в 1758 году.

Это потрясающе — думать, что существует животное, которое живёт почти три столетия и могло жить, когда капитан Кук впервые прибыл в Австралию Бенджамин Мейн, один из авторов исследования

Ранее Лайф писал, что киты — незаменимые помощники в борьбе с загрязнением атмосферы, поскольку в процессе своей жизнедеятельности они поглощают огромное количество углекислого газа.