И всё-таки она там есть. В центре Млечного Пути нашли тёмную материю

До сих пор учёные полагали, что таинственные гамма-лучи из самого сердца нашей галактики идут от умирающих там звёзд. Новые расчёты показали, что это не так.

В центре галактики Млечный Путь может быть тёмная материя, заявили астрофизики из Массачусетского технологического института. Об этом пишет Physical Review Letters. Сообщается, что исследователи опровергли данные компьютерного моделирования процессов в этой области космоса, проведённого в 2016 году.

Тогда учёные пытались определить источник гамма-излучения из окрестностей объекта Стрелец А* — это сверхмассивная чёрная дыра. Дело в том, что гамма-лучи оттуда идут чересчур мощные даже для того количества звёзд, которое там есть. Моделирование показало, что сигналы идут из точечных источников. Из этого астрономы сделали вывод, что это должны быть нейтронные звёзды, или, как их ещё называют, пульсары. Напомним, они возникают после взрывов сверхновых звёзд и испускают радиосигналы, рентгеновские и гамма-лучи с определённой периодичностью.

Теперь в Массачусетсе заявили, что в те расчёты закралась ошибка, потому что они показали не совсем то, что происходит на самом деле. Это стало новым аргументом в пользу версии о том, что на самом деле в галактическом центре скрывается тёмная материя.

Если окажется, что сигнал идёт от тёмной материи, это будет иметь огромное значение для нашего понимания Вселенной Ребекка Лиан, автор исследования

Напомним, тёмная материя — это неизвестное вещество в космосе, которое имеет массу, но больше никак не определяется, то есть из него не идёт свет и оно не взаимодействует с видимым веществом. Его часто называют скрытой массой. По расчётам астрофизиков, оно составляет 22% всего, что есть во Вселенной. Для сравнения: галактики, звёзды и межгалактический газ, то есть всё то, что мы можем видеть, — это всего 4% Вселенной. А остальные 74% — это ещё более загадочная тёмная энергия.

Гамма-лучи зафиксировали в центре Млечного Пути в 2009 году. Как писал Лайф, с тех самых пор в научном сообществе не утихает спор об их происхождении.