У динозавров дела были плохи ещё до падения астероида — исследование

Учёные выяснили, что к моменту катастрофы на Земле скопилось критическое количество углекислого газа.

Жизнь на Земле была в опасности ещё до падения астроида, убившего динозавров, пишет Daily Mail. Сообщается, что американские исследователи изучили состав окаменелостей моллюсков, которым более 66 миллионов лет, то есть это были существа мезозойской эры. Их раковины нашли в Антарктике.

Химический анализ показал последствия сильного окисления. Учёные сделали вывод, что беспозвоночные обитали в воде с повышенным содержанием углекислого газа. Это значит, что CO₂ тогда было слишком много и в атмосфере. Учёные полагают, что он обильно выделялся во время извержений вулканов, в частности расположенных в современной Индии. Это означает, что экологическая ситуация была довольно сложной, и астероид упал отнюдь не на благоденствующую планету.

Напомним, по данным науки, 65−66 миллионов лет назад на полуостров Юкатан в Центральной Америке упало 10-километровое небесное тело, что стало причиной глобального бедствия и гибели динозавров. На Юкатане есть ударный кратер Чиксулуб диаметром 180 километров. Считается, что это и есть след трагического события.

Ранее Лайф писал, что учёным удалось восстановить подробную картину гибели динозавров. По их данным, падение астероида вызвало мощнейшее цунами, в воздух поднялось облако сажи, которое перекрыло солнечный свет на полтора года.