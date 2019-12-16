Не проветривали 150 лет. В Антарктиде нашли законсервированный воздух

Учёные сравнили его с нынешним, чтобы выяснить, что произошло в атмосфере с началом промышленной революции.

В Антарктике нашли более пяти кубометров законсервированного воздуха, сообщается на сайте Вашингтонского университета. По данным исследователей, он был зажат во льдах с 1870-х годов. Чтобы его добыть, исследователям пришлось пробурить шесть скважин и извлечь почти пять тонн льда. Это нужно для изучения глобальных изменений в атмосфере за последние полторы сотни лет.

В частности, учёных интересуют гидроксилы — соединения водорода и кислорода в составе органических веществ. Дело в том, что их часто называют атмосферными моющими средствами за их способность очищать воздух от парниковых газов. Таким образом, исследователи надеются помочь найти эффективные способы борьбы с последствиями загрязнения атмосферы.

Ранее Лайф писал, что учёные опровергли версию о природном источнике большей части выбросов углекислого газа на планете. По прогнозам климатологов, из-за загрязнения воздуха на Земле к 2100 году потеплеет как минимум на 14 градусов. По всему миру ищут возможность замедлить этот процесс. К примеру, предлагают всячески способствовать увеличению популяции китов, потому что они за время своей жизни поглощают огромное количество CO₂ и в этом смысле гораздо эффективнее деревьев. Кроме того, учёные научили дышать оксидом углерода кишечную палочку Escherichia coli.