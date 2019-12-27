Показательные казни, публичная порка и другие древние новогодние традиции

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Pixabay

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Новый год не всегда начинался с подарков и веселья. Кое-кого публично избивали, а иных приносили в жертву древним богам. Как отмечали Новый год исчезнувшие цивилизации и что мы переняли у них?

Тук-тук-тук! К вам пришёл дед Мардук! Да не сочтут сие кощунством последователи одной древнейших религий планеты Земля, ежели таковые имеются среди читателей Лайфа. А всем остальным — "Здравствуйте, угадайте, кто я?"

<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Il_dio_Ninurta_e_il_mostro_Chaos.jpg" target="_blank">Wikipedia</a></p>

Нет, не адмирал, не человек и не пароход. А самый главный бог всей Древней Месопотамии и по совместительству — наипервейший в мире новогодний волшебник. И каждый год, 31 декабря… Впрочем, совсем не 31 декабря. А в первые дни священного месяца Нисана. Это вроде как март-апрель по-нашему. В это самое время года четыре тысячи лет назад дедушка Мардук имел обыкновение прилетать к шумерам. Как известно, это было первое цивилизованное сообщество людей. А все цивилизованные люди встречают Новый год. Так вот, прилетал на волшебном корабле, и в честь этого события были и пиры, и столпотворения на Красной площади. Простите, на площади славного города Аккада, стольного града Шумеро-Аккадского царства. Это сейчас территория Ирака. Опять же — гуляния, карнавальные шествия и прочее. 12 дней подряд.

Сразу хочется отдельно обратиться к тем, кто очень сильно ненавидит Нибиру, аннунаков и так далее: на этот раз мы тут ни при чём, честное слово. Это всё они, шумеры то есть. Это они шли пышной новогодней процессией и по пути останавливались семь раз. И — с вашего великодушного позволения — такое действо символизировало прибытие с небес богоподобных высших существ. Да, после открытия планет Солнечной системы эти подробности трактовали по-особому: мол, если лететь ОТТУДА, то после Плутона наша Земля будет как раз седьмой. Давайте договоримся считать это источником вдохновения.

Самый первый карнавал

<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_of_Ur_-_Peace_Panel_-_Sumer.jpg" target="_blank">Wikipedia</a></p>

Шумерский Новый год назывался "акиту". Что значит это слово, точно не установлено. Зато известно, что встречали акиту в древние времена по всей Месопотамии, то есть и шумеры, и аккадцы, и Ассирия, и Вавилон. Вычисляли дату праздника по лунному календарю — Новому году положено было наступить в первое новолуние после дня весеннего равноденствия, а это у нас, как известно, в марте. К этому моменту готовились с благоговением. К примеру, в Вавилоне был целый "храм Нового года". Он находился за пределами города, причём туда надо было плыть по судоходному каналу. И была такая традиция: в честь праздника ставить на корабль статую бородатого благодетеля и торжественно везти в тот храм. Кстати, корабль был совершенно баснословный — украшен сотнями килограммов золота — и назывался "Карнавал", это на аккадском языке значит "корабль-море".

А командовал "Карнавалом" — как и полагается — сам глава государства. Правда, в те времена новогоднее обращение к нации было, прямо скажем, суровым испытанием. Когда вся эта процессия прибывала к месту назначения, из храма выходил верховный жрец. С плетью. И при всём честном народе он с царя снимал все его императорские атрибуты и той самой плетью-то охаживал. Да так сильно, чтобы государь при всей силе своего характера — заплакал. Зачем? Для профилактики. Чтобы царь публично клялся, что ни в чём не повинен и думает только о своём народе. А уж если он при этом даже слёзы проливал — это считалось особенно добрым знаком. И растроганные граждане пускались во все тяжкие.

Зловещие безымянные дни

<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_calendar#/media/File:Maya-Maske.jpg" target="_blank">Wikipedia</a></p>

У индейцев майя не менее своеобразный новогодний спектакль устраивали летом, в июле. По календарю майя в это время был месяц Поп. Что интересно — каждый день в этом календаре имел своё название, и только последние несколько дней года — "зловещие дни без имени". Народ собирался на пуэбло (на площади по-нашему), и выходил к ним — нет, не докладчик. Выходило нечто среднее между Дедом Морозом и Снегурочкой.

Персонаж назывался Коати, и он наряжался в женское платье, это символизировало плодородие. В таком виде он забирался на "ёлку", то есть на высокий столб под названием "сейба". Это было "мировое дерево", центр Вселенной. Хочется отметить, что роль трансвестита на этом празднике — далеко не худший вариант: артист, по крайней мере, жив останется. А вот танец в костюме быка, например, становится последним в жизни исполнителя — его радостно привязывают к сейбе и приносят в жертву матери-земле. А в это время торжественно назначают новых слуг народа — каргадоров. На фоне поучительного зрелища показательной казни они обязуются честно защищать интересы общины в течение года. А потом в честь их вступления в должность разводят костёр. Но — слава великому Мардуку — не сжигают каргадоров пока что. Им нужно всего лишь побегать босыми ногами по раскалённым углям. А как же?

Ночь Ра

Это была новогодняя ночь у древних египтян. Они верили, что именно под её покровом идёт битва между богом Солнца и силами тьмы. А утром бой символично заканчивается, сами понимаете, безоговорочной капитуляцией поверженного врага. Сначала, буквально за пару минут до рассвета, над горизонтом впервые за многие месяцы поднимается ярчайшая красноватая звезда — Сириус. Такой её восход называют гелиактическим. И это не просто красиво. С появлением священной звезды совпадает начало сезона разлива Нила, а это действительно святое — без воды никак. Кстати, её действительно считали святой и спешили навстречу прибывающим потокам, чтобы набрать в сосуды, потому что верили в её целебные свойства.

Так кто же придумал встречать Новый год 1 января?

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/jinnrouge/3156175315/in/photolist-5NUdXM-rP9MHN-qSgAvW-rwPbsi-MMoEiy-tNiexi-brTzdp-9F6XeD-eifEhR-9F6X7F-jaynT1-dverg7-Sv8qbY-2pmpg-7C3ZiA-7yXdd7-4W4P8D-d9VFWP-7ckfNc-o7ibVF-qf1wYX-NNzagd-dvfo7C-5TwvyE-bopFaB-bopE9P-3JcmL-egNahZ-4XhA4V-YgFG7U-fxnWdn-dRM1vw-6LgNG3-6tqDY-aC8riE-4XhA56-28Ji8HF-25WLgyD-ZpYdj-6Ke9u8-aj5Z76-bBaKcz-HVuUw9-owRrFj-24UcyAo-bEZVUX-MZTRZ-6yCrbU-jrGKdJ-59xVpj" target="_blank">RedJinn: World Peace: What are you doing about it?</a></p>

Гай Юлий Цезарь. Именно он ввёл моду на возлияния и шумное веселье именно в начале этого месяца. При нём же римляне впервые начали дарить друг другу подарки. Считается, что изначально они были символическими — лавровые ветви и добрые пожелания. А знаете, почему вообще январь называется январём? В честь античного бога Януса. Вот именно, двуликого. Он одним лицом смотрит в прошлое, другим — в будущее. Бог времени, бог начала и конца. Конечно, тоже не Санта Клаус, но что-то есть, верно?

Автор:
АР
Адель Романенкова
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