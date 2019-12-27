Показательные казни, публичная порка и другие древние новогодние традиции

Новый год не всегда начинался с подарков и веселья. Кое-кого публично избивали, а иных приносили в жертву древним богам. Как отмечали Новый год исчезнувшие цивилизации и что мы переняли у них?

Тук-тук-тук! К вам пришёл дед Мардук! Да не сочтут сие кощунством последователи одной древнейших религий планеты Земля, ежели таковые имеются среди читателей Лайфа. А всем остальным — "Здравствуйте, угадайте, кто я?"

Нет, не адмирал, не человек и не пароход. А самый главный бог всей Древней Месопотамии и по совместительству — наипервейший в мире новогодний волшебник. И каждый год, 31 декабря… Впрочем, совсем не 31 декабря. А в первые дни священного месяца Нисана. Это вроде как март-апрель по-нашему. В это самое время года четыре тысячи лет назад дедушка Мардук имел обыкновение прилетать к шумерам. Как известно, это было первое цивилизованное сообщество людей. А все цивилизованные люди встречают Новый год. Так вот, прилетал на волшебном корабле, и в честь этого события были и пиры, и столпотворения на Красной площади. Простите, на площади славного города Аккада, стольного града Шумеро-Аккадского царства. Это сейчас территория Ирака. Опять же — гуляния, карнавальные шествия и прочее. 12 дней подряд.

Сразу хочется отдельно обратиться к тем, кто очень сильно ненавидит Нибиру, аннунаков и так далее: на этот раз мы тут ни при чём, честное слово. Это всё они, шумеры то есть. Это они шли пышной новогодней процессией и по пути останавливались семь раз. И — с вашего великодушного позволения — такое действо символизировало прибытие с небес богоподобных высших существ. Да, после открытия планет Солнечной системы эти подробности трактовали по-особому: мол, если лететь ОТТУДА, то после Плутона наша Земля будет как раз седьмой. Давайте договоримся считать это источником вдохновения.

Самый первый карнавал

Шумерский Новый год назывался "акиту". Что значит это слово, точно не установлено. Зато известно, что встречали акиту в древние времена по всей Месопотамии, то есть и шумеры, и аккадцы, и Ассирия, и Вавилон. Вычисляли дату праздника по лунному календарю — Новому году положено было наступить в первое новолуние после дня весеннего равноденствия, а это у нас, как известно, в марте. К этому моменту готовились с благоговением. К примеру, в Вавилоне был целый "храм Нового года". Он находился за пределами города, причём туда надо было плыть по судоходному каналу. И была такая традиция: в честь праздника ставить на корабль статую бородатого благодетеля и торжественно везти в тот храм. Кстати, корабль был совершенно баснословный — украшен сотнями килограммов золота — и назывался "Карнавал", это на аккадском языке значит "корабль-море".

А командовал "Карнавалом" — как и полагается — сам глава государства. Правда, в те времена новогоднее обращение к нации было, прямо скажем, суровым испытанием. Когда вся эта процессия прибывала к месту назначения, из храма выходил верховный жрец. С плетью. И при всём честном народе он с царя снимал все его императорские атрибуты и той самой плетью-то охаживал. Да так сильно, чтобы государь при всей силе своего характера — заплакал. Зачем? Для профилактики. Чтобы царь публично клялся, что ни в чём не повинен и думает только о своём народе. А уж если он при этом даже слёзы проливал — это считалось особенно добрым знаком. И растроганные граждане пускались во все тяжкие.

Зловещие безымянные дни

У индейцев майя не менее своеобразный новогодний спектакль устраивали летом, в июле. По календарю майя в это время был месяц Поп. Что интересно — каждый день в этом календаре имел своё название, и только последние несколько дней года — "зловещие дни без имени". Народ собирался на пуэбло (на площади по-нашему), и выходил к ним — нет, не докладчик. Выходило нечто среднее между Дедом Морозом и Снегурочкой.

Персонаж назывался Коати, и он наряжался в женское платье, это символизировало плодородие. В таком виде он забирался на "ёлку", то есть на высокий столб под названием "сейба". Это было "мировое дерево", центр Вселенной. Хочется отметить, что роль трансвестита на этом празднике — далеко не худший вариант: артист, по крайней мере, жив останется. А вот танец в костюме быка, например, становится последним в жизни исполнителя — его радостно привязывают к сейбе и приносят в жертву матери-земле. А в это время торжественно назначают новых слуг народа — каргадоров. На фоне поучительного зрелища показательной казни они обязуются честно защищать интересы общины в течение года. А потом в честь их вступления в должность разводят костёр. Но — слава великому Мардуку — не сжигают каргадоров пока что. Им нужно всего лишь побегать босыми ногами по раскалённым углям. А как же?

Ночь Ра

Это была новогодняя ночь у древних египтян. Они верили, что именно под её покровом идёт битва между богом Солнца и силами тьмы. А утром бой символично заканчивается, сами понимаете, безоговорочной капитуляцией поверженного врага. Сначала, буквально за пару минут до рассвета, над горизонтом впервые за многие месяцы поднимается ярчайшая красноватая звезда — Сириус. Такой её восход называют гелиактическим. И это не просто красиво. С появлением священной звезды совпадает начало сезона разлива Нила, а это действительно святое — без воды никак. Кстати, её действительно считали святой и спешили навстречу прибывающим потокам, чтобы набрать в сосуды, потому что верили в её целебные свойства.

Так кто же придумал встречать Новый год 1 января?

Гай Юлий Цезарь. Именно он ввёл моду на возлияния и шумное веселье именно в начале этого месяца. При нём же римляне впервые начали дарить друг другу подарки. Считается, что изначально они были символическими — лавровые ветви и добрые пожелания. А знаете, почему вообще январь называется январём? В честь античного бога Януса. Вот именно, двуликого. Он одним лицом смотрит в прошлое, другим — в будущее. Бог времени, бог начала и конца. Конечно, тоже не Санта Клаус, но что-то есть, верно?