Учёные и сотрудники музея прокомментировали инцидент с Челябинским метеоритом

Подозревают какой-то технический сбой, однако пока ни электрики, ни специалисты по обслуживанию оборудования не нашли никаких неисправностей.

В Государственном историческом музее Южного Урала пока не могут объяснить, почему над Челябинским метеоритом внезапно сам по себе поднялся купол. Директор музея Владимир Богдановский в интервью Лайфу заверил, что после произошедшего разговаривал со специалистами по электронике и компьютерной безопасности, а также с теми, кто участвовал в монтаже оборудования.

Система надёжная, от ведущей европейской фирмы, которая производит музейное оборудование. В том числе и с её сотрудниками мы обсуждали, почему это произошло. Никто, зная эту систему, зная, как она там защищена, не высказал никакой версии Владимир Богдановский, директор музея

В музее отметили, что купол во время инцидента поднимался необычно медленно. Сотрудники рассказали, что поднимают его ежемесячно для обслуживания и он всегда движется гораздо быстрее.

Тут же пришёл охранник, вызвал техника, они взяли этот же пульт, открыли, закрыли, все механизмы в идеальном состоянии Владимир Богдановский, директор музея

По словам Богдановского, купол приводится в движение с помощью гидравлики, его поднимает мотор и помпа. Директор особо подчеркнул, что система управления не подключена к Wi-Fi или другим внешним источникам.

Есть только один пульт, он работает с расстояния двух метров. А у хранителя за десять метров он лежал в столе, она к нему не прикасалась даже, это видно на экране. Чтобы случайно кто-то нажал на пульт, сделать невозможно. Сам запуститься не мог Владимир Богдановский, директор музея

В музее заверили, что столкнулись с такой ситуацией впервые. Оборудование не всегда работает идеально, признали сотрудники, но им знакома только неисправность другого рода: когда купол не открывается.

Единственное, что могло подействовать на технику, это магнетизм, которым обладает метеорит. Он сильный магнит, и, может быть, это как-то повлияло. Но я в это тоже не верю Владимир Богдановский, директор музея

Может быть вариант (но это тоже из области фантастики), если поступил сильный и такой же частоты сигнал, как у нашего пульта, и он оказался сильнее. Но это шанс один на миллиард, потому что у нас сигналов от телефонов и от всего огромное количество Владимир Богдановский, директор музея

Какой-либо спланированной попыткой похищения экспоната это быть точно не могло, уверяет директор музея: метеорит весит 500 килограммов.

Какой-то технический момент. Пусть необъяснимый пока, но технический Владимир Богдановский, директор музея

В лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского историю с поднятием купола восприняли довольно скептично.

У нас существует коллекция метеоритов, и многие накрыты стеклянными куполами, чтобы на них пыль не садилась. И за 40–50–60 лет ничего такого не происходило. А в Челябинске — это город такой, загадочный Дмитрий Бадюков, завлабораторией метеоритики ГЕОХИ РАН

Вероятность того, что в метеорите могли происходить процессы, которые привели купол в движение, тоже практически равна нулю, убеждён учёный.

Это, в общем-то, очень сухое вещество, газы там выделяются только при специальных исследованиях на масс-спектрометре, и они содержатся там в ничтожно малых количествах Дмитрий Бадюков, завлабораторией метеоритики ГЕОХИ РАН

Руководству музея теперь предстоит побеседовать с представителями германской фирмой, изготавливавшей купол и всю сопутствующую технику.

Напомним, момент загадочного поднятия защитного купола над Челябинским метеоритом попал на камеры наблюдения.