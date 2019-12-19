Ракета "Союз" вывела на орбиту спутник для поиска обитаемых экзопланет

Вместе с ним в космос отправили ещё четыре европейских исследовательских аппарата.

Пять космических аппаратов успешно доставлены на орбиту на ракете-носителе "Союз-СТ", оснащённой разгонным блоком "Фрегат-МТ", пишет "Интерфакс". Сообщается, что запуск состоялся во Французской Гвиане на северо-востоке Южной Америки 18 декабря 2019 года в 11:54 по Москве. Ранее Лайф писал, что старт изначально был намечен на 17-е, но его пришлось отложить из-за сбоя.

Ракета отправила в космос радиолокационный спутник COSMO-SkyMed для наблюдения Земли, наноспутник ANGELS — "ангел-хранитель" для слежки за другими аппаратами, спутник OPS-Sat для экспериментов в управлении полётами, аппарат EyeSat для изучения зодиакального света (свечения после заката и перед рассветом) и создания более детальной картины Млечного Пути, а также космическую обсерваторию CHEOPS — Characterising Exoplanets Satellite (спутник для характеристики экзопланет).

Задача "Хеопса" — поиск потенциально обитаемых планет в ближайших к нам звёздных системах. В первую очередь он будет изучать те экзопланеты, которые астрономы уже нашли: к примеру, выяснять, есть ли у них атмосфера, из чего она состоит. Исследования будут проводить транзитным методом, то есть наблюдать за прохождением планеты по диску своей звезды.

Отмечается, что все пять аппаратов будут работать на трёх различных гелиосинхронных (или солнечно-синхронных) орбитах. Это значит, что они будут вращаться вокруг Земли таким образом, чтобы всегда пролетать над планетой в одно и то же местное солнечное время, к примеру, этого можно достичь, если двигаться вдоль границы света и тьмы на поверхности — её называют линией терминатора.