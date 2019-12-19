Загрязнение воздуха приводит к депрессии и самоубийствам — исследование

Статистика показала, что уровень выбросов токсичных веществ в атмосферу влияет на психическое состояние людей.

Загрязнение атмосферы повышает вероятность развития психических расстройств, заявили учёные из Университетского колледжа Лондона. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что исследователи изучили данные об экологической ситуации в 16 странах и сопоставили их с количеством случаев самоубийств и депрессии. Выяснилось, что между этими показателями есть прямая зависимость.

Авторы научной работы напомнили, что Всемирная организация здравоохранения считает допустимым уровень загрязнения в 10 микрограмм на кубический метр, однако в 90% стран он превышен. И исследование показало, что с ростом количества выбросов на 10 микрограмм число суицидов увеличивается на 2 процента, и на 10 процентов больше становится случаев депрессии. Соответственно, 20 микрограммов дают уже на 4 процента больше самоубийств и на 20 процентов больше страдающих депрессией, и так далее.

По словам учёных, мельчайшие частицы загрязнений попадают из дыхательных путей в кровь, а далее по артериям поступают в мозг и вызывают в нём воспаления. Отмечается, что токсины вызывают повреждения нервных клеток и провоцируют выделение гормонов стресса. Исследователи подчеркнули, что всё это — серьёзные факторы риска нарушений душевного здоровья.