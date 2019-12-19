Загрязнение воздуха приводит к депрессии и самоубийствам — исследование

Загрязнение атмосферы повышает вероятность развития психических расстройств, заявили учёные из Университетского колледжа Лондона. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что исследователи изучили данные об экологической ситуации в 16 странах и сопоставили их с количеством случаев самоубийств и депрессии. Выяснилось, что между этими показателями есть прямая зависимость.
Авторы научной работы напомнили, что Всемирная организация здравоохранения считает допустимым уровень загрязнения в 10 микрограмм на кубический метр, однако в 90% стран он превышен. И исследование показало, что с ростом количества выбросов на 10 микрограмм число суицидов увеличивается на 2 процента, и на 10 процентов больше становится случаев депрессии. Соответственно, 20 микрограммов дают уже на 4 процента больше самоубийств и на 20 процентов больше страдающих депрессией, и так далее.
По словам учёных, мельчайшие частицы загрязнений попадают из дыхательных путей в кровь, а далее по артериям поступают в мозг и вызывают в нём воспаления. Отмечается, что токсины вызывают повреждения нервных клеток и провоцируют выделение гормонов стресса. Исследователи подчеркнули, что всё это — серьёзные факторы риска нарушений душевного здоровья.