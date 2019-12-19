Путин: Россия должна приложить максимальные усилия в борьбе с изменением климата

В то же время президент отметил, что РФ не входит в список самых крупных стран — источников вредных выбросов в атмосферу.

Россия будет предпринимать все возможные усилия в борьбе с глобальными климатическими изменениями, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в московском Центре международной торговли. Глава государства напомнил, что РФ присоединилась к Парижскому соглашению по климату, в котором прописаны планы по сокращению вредных выбросов на 25–30%. Путин подтвердил, что Россия может добиться куда больших успехов в решении этой проблемы.

Если за 100% взять и минус 30%, это как раз останется всего 70, а если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, то может быть и 60. Это то, что останется Владимир Путин, президент России

Россия не относится к числу самых крупных мировых источников загрязнения атмосферы, подчеркнул президент. Он отметил, что, по данным ООН, на первом месте — США и КНР, из них идёт по 16% выбросов, далее идёт Евросоюз (11%), загрязнения из России же составляют 6% от общемировых. И это на 1% больше, чем из Индии.

Путин также признал, что мировому сообществу будет непросто выполнить главную задачу Парижского соглашения — не допустить повышения температуры на 1,5 градуса.

Удастся ли нам это сделать всем на месте, я не знаю, потому что никто не знает причин изменения — глобального, во всяком случае, изменения — климата Владимир Путин, президент России

По мнению главы государства, в борьбе с последствиями глобального потепления нужно учитывать не только влияние на планету человеческой деятельности, и на это указывают данные о периодах потепления и похолодания на Земле в различные периоды её истории.

Это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной. Небольшой наклон оси вращения Земли либо её орбиты вокруг Солнца могут приводить — приводили уже в истории нашей планеты — к очень серьёзным изменениям климата на Земле Владимир Путин, президент России

Глава государства выразил мнение, что оценить влияние человечества на климат очень сложно.