Инженеры сделали робота-муху и попытались прибить её мухобойкой — видео

Учёные немилосердно атаковали собственное творение и остались довольны его живучестью.

Швейцарские и французские учёные испытали своё новое изобретение — роботизированную муху, пишет Daily Mail. Сообщается, что она не летает, зато отлично ползает. По данным разработчиков, тело "насекомого" сделано из мягких и гибких материалов, у него есть три ножки с искусственными мышцами, которыми робот движет со скоростью около 400 сокращений в секунду. Гаджет оснащён также микроконтроллером и фотодиодами, которые служат ему глазами и помогают распознать чёрно-белые изображения. Благодаря этому робот может следовать в заданном направлении по обозначенной для него линии.

Инженеры продемонстрировали прочность и долговечность конструкции с помощью простого эксперимента: множественных ударов мухобойкой. Выяснилось, что "пришлёпнутый" робот на время словно прилипал к поверхности, однако вскоре снова продолжал ползти. Впрочем, стоит отметить, что на опубликованном видео показали восстановление "мухи" лишь после одного удара.

Устройство весит всего две десятых грамма. Отмечается, что оно может нести на спине груз в пять раз тяжелее себя и передвигаться в том числе по неровным поверхностям. Учёные предложили использовать робота для задач по удалённому осмотру местности. Также, по их мнению, таких "мух" можно внедрить в колонии настоящих насекомых, чтобы исследовать их поведение и образ жизни.