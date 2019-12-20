Учёные составили первую карту "пульсирующей" звезды — видео

Полученные изображения озадачили исследователей: пульсары ведут себя не так, как ожидалось.

Астрофизики впервые составили карту поверхности нейтронной звезды, пишет The Astrophysical Journal Letters. Сообщается, что они изучили данные о пульсаре J0030+0451, он расположен в созвездии Рыбы, более чем в тысяче световых лет от нас. Объект исследовали с помощью прибора NICER — Neutron star Interior Composition Explorer, он работает на борту Международной космической станции с 2017 года. Его задача — выяснить, какие процессы происходят внутри нейтронных звёзд.

Напомним, эти звёзды иногда называют умирающими или даже мёртвыми, потому что они возникают после взрывов сверхновых. То есть отжившая своё звезда выбрасывает всю внешнюю оболочку, возникает мощнейшая вспышка, а ядро превращается в чёрную дыру или в нейтронную звезду. Она начинает вращаться с огромной скоростью и с определённой частотой испускать радиосигналы или рентгеновское излучение. Поэтому второе её название — пульсар. Поток лучей идёт из областей в районе магнитных полюсов звезды, горячих точек. По мере вращения они то исчезают, то появляются в поле зрения, за счёт этого и возникает такая "пульсация".

До сих пор теоретические расчёты предусматривали наличие таких хот-спотов с обеих сторон — и у одного полюса, и у другого. Однако реальная картина оказалась другой.

Информацию от NICER параллельно проанализировали две команды учёных — из Амстердамского университета и Университета штата Мэриленд (США). На видео показано, что получилось у тех и других. Астрономы подчеркнули, что нейтронная звезда расположена по отношению к Земле так, что окрестности Северного магнитного полюса хорошо просматриваются. Тем не менее там не нашли никаких горячих точек. А вот на юге их оказалось сразу несколько. На карте голландских учёных обозначен один круглый источник рентгеновских лучей и ещё один — в форме вытянутого серпа. В Мэриленде отметили целых три спота.

Данные о размерах и массе звезды оказались похожими: соответственно, 25 и 26 километров в диаметре, при этом в 1,3 или 1,4 раза тяжелее Солнца. Для сравнения, наша звезда в поперечнике — почти миллион и 400 тысяч километров. То есть нейтронная звезда по космическим меркам крошечная. Тем не менее, как отмечают исследователи, её гравитация настолько мощная, что она сильно искривляет пространство-время вокруг себя и искажает свет. Вращается этот пульсар, как подсчитали, со скоростью более 200 оборотов в секунду.

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