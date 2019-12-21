В Бразилии поймали редкую лягушку, которая не прыгает — видео

Этому виду грозит вымирание, и это не просто грустно, но и тревожно — такие существа питаются насекомыми — переносчиками болезней.

В тропических лесах на севере Бразилии нашли редкую древесную лягушку Phyllomedusa camba, которую называют monkey frog — "лягушка-обезьяна" — за необычную манеру передвижения. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что биологи устроили две экспедиции подряд, чтобы поймать это необычное животное.

Оно интересно тем, что его лапы устроены не так, как у других лягушек. Главное отличие — противостоящий большой палец, который двигается отдельно от всех остальных (как у человека и обезьяны). Это даёт возможность хвататься за предметы, в случае этой лягушки в первую очередь — за ветви и листья деревьев, по которым она обычно прогуливается.

Учёные посетовали, что Phyllomedusa camba могут скоро потерять свою родную среду обитания, это Центральная и Южная Америка. По словам исследователей, виду грозит опасность из-за фрагментации леса — разделения широкого массива на более мелкие участки. Они подчеркнули, что эти лягушки очень чувствительны к изменениям температуры и влажности, поэтому их считают "биоиндикаторами" экологической ситуации.

Биологи также отметили, что такие земноводные очень важны для эпидемиологического контроля: каждая Phyllomedusa camba ежедневно съедает в среднем тысячу насекомых, переносящих опасные болезни.