Утраченное искусство громкого оргазма. Особенности секса в Древнем Китае

Секс — дело естественное. Сегодня в большей части цивилизованных стран этот процесс никак не ограничивается. Однако ещё каких-то лет 100–200 назад было иначе. В некоторых регионах за "неправильный" секс наказывали, в других люди извращались сильнее, чем сегодня.

Греция

У современников Аристотеля и Пифагора с сексуальностью был полный порядок. Соитие там и тогда считалось делом благородным. Мужчинам разрешалось спать с кем угодно, невзирая на пол, статус, а иногда даже и биологический вид партнёра.

Гомосексуализм в Древней Греции был обычным делом. Причём нередко взрослые мужчины для этих целей избирали юных парней. Молодёжь находилась под покровительством у старших. Взрослые мужчины защищали мальчиков, обучали их разным наукам и служили для них образцом для подражания. В целом в Древней Греции сексуальная ориентация не служила социальным идентификатором. Работало это, к слову, и в обратную сторону. Лесбийские отношения тоже регистрируются историками.

Проституция очень даже приветствовалась. Причём куртизанки делились на несколько категорий. Например, так называемые гетеры по факту были незамужними, свободными от отношений женщинами, которые не гнушались иметь сразу несколько половых партнёров. Причём партнёров из высших сословий: поэтов, политиков, философов и не только. Оказание сексуальных услуг не было прямой обязанностью гетер. Половая связь была, скорее, следствием продолжительных свиданий. Гетеры были образованными и воспитанными людьми и считались уважаемыми членами общества. На противоположном конце проституционной иерархии находились порнаи — блудницы-рабыни, которые обслуживали клиентов по заказу.

Даже к зоофилии греки относились терпимо. Чаще всего скотоложство практиковалось в провинциальных районах и воспринималось как способ снятия сексуального напряжения.

Рим

Сексуальность в древнеримском обществе отличалась от оной в Древней Греции. Хоть проституция и была обыденным явлением в полисах, излишнее проявление похоти осуждалось. Поскольку дисциплина — во главе всего.

Особенно сильно в Древнем Риме порицались супружеские измены, так как уже тогда семьи считались строительными блоками цивилизации. Впрочем, изменой там считалась только интимная близость между двумя людьми из разных супружеских пар. Секс же мужей и жён с проститутками и рабами не считался чем-то зазорным.

Интересно римляне оценивали однополые отношения между мужчинами. Как и в Древней Греции, гомосексуализму в обществе место было. И он не порицался. Но ровно до тех пор, пока свободный мужчина занимал в паре доминирующую позицию. Подчинение "пользе или удовлетворению" считалось позорным.

Помимо супружеской измены при правлении Юлия Цезаря в Древнем Риме карались инцест, изнасилование, педофилия и мужеложство в армии. Смертная казнь за все эти проступки была делом обычным. Наказание, правда, касалось людей только в тех случаях, если преступление было совершено против человека свободного. Рабы, куртизанки и гладиаторы в суде не защищались.

Немало внимания в Древнем Риме уделялось сексуальному образованию. Половые акты изображались повсеместно: в театре, поэзии, скульптуре, живописи. Одной из самых выдающихся работ того времени на эту тему является цикл дидактических элегий "Искусство любви" Публия Овидия, написанный в начале I века. Он, к слову, до сих пор издаётся.

Что касается непосредственно самого процесса, здесь римляне себя практически ничем не ограничивали. В парах М+Ж были популярны классическая миссионерская поза, собачья. Она рекомендовалась парам, желающим завести ребёнка. Считалось, что она наиболее естественная, так как именно в ней совокупляется большинство животных.

К слову, о животных. Известно, что император Нерон был поклонником ролевых игр. Он часто наряжался в шкуры зверей во время оргий. Анальный секс практиковался как с мужчинами, так и с женщинами. Оральный, к слову, был, но презирался и высмеивался. Для этих целей мужчины и женщины часто прибегали к услугам рабов и куртизанок.

Индия

Думаете римляне и греки были отвязными? Тогда напоминаем, что Камасутра была придумана в Индии. Ещё раньше, примерно в 1700–1100 годах до н.э., разнообразие интимной жизни народов Индии было о писано в религиозных текстах Ригведы.

Совпадение или нет, но в Камасутре встречаются рекомендации , которые вполне естественно воспринимаются даже сегодня. Например, в главах про флирт описывают молодого человека, который для привлечения внимания девушки устраивает шумную вечеринку с друзьями. После развлечений пара отправляется купаться в реку, где парень продолжает заигрывать — ныряет и под водой сокращает дистанцию до минимума.

Если у вас окажется в руках эта замечательная книга, не спешите быстрее перелистывать к описанию коитуса. Извольте первым делом изучить все виды объятий, которых всего восемь. После переходите к поцелуям, их форм немного больше — 26. Дальше всё ещё не секс. А массаж, щипки, шлепки и покусывания. Уже после — оральные ласки и непосредственно секс в одной из 64 поз.

Китай

Общество Древнего Китая было патриархальным. Посему правовой баланс был смещён в пользу мужчин. Также в обществе большую роль играли традиции. Жён молодым мужчинам выбирали не они сами, а их отцы и деды. Исходя, разумеется, из выгоды, а не из предпочтений женихов. Последние, впрочем, если и страдали от этого, то несильно и недолго, поскольку походы налево не возбранялись. Если финансовое положение позволяло, мужчины часто заводили любовниц — в обществе на это смотрели сквозь пальцы.

Сексуальность же девушек семьями жёстко контролировалась. Дело в том, что, чем невиннее была невеста, тем больше денег её семья получала от семьи жениха. В Китае до сих пор практикуется дарение так называемой цены невесты, эквивалентом которой в русской культуре является свадебный выкуп.

Однополые связи в древнем Китае были, и это задокументировано. Предполагается, что некоторые императоры наравне с гетеросексуальной половой жизнью вели и гомосексуальную. Впрочем, если общество и относилось к мужеложству снисходительно, то только до второй половины XIX века. Весь XX век однополые отношения находились вне закона.

Роль полового просвещения в Китае играл цикл текстов, именуемый Даосскими сексуальными практиками . В них рассказывается, что грамотный секс положительно сказывается на здоровье и, как следствие, приводит к долголетию. Секрет правильного коитуса у китайцев прост: нужно научиться контролировать своё тело и как можно сильнее оттягивать эякуляцию. Для последнего разработана комплексная система упражнений, которая включает в себя в том числе и тренировку мускулатуры промежности.

Япония

Не менее интересно взглянуть на особенности японской культуры, поскольку она, как известно, развивалась отдельно от континентальной Азии. Японская религия — синтоизм — поощряла физическую близость людей, однако, несмотря на это, обнажённые тела никогда не были объектом высокого искусства. Японская живопись, литература и скульптура никогда не изобиловали изображениями и описаниями гениталий.

Даже эротические гравюры сюнга, пользующиеся большой популярностью в быту японцев XVII–XIX веков, имели, скорее, практическое назначение, а не эстетическое. На стены изображения совокупляющихся людей с гипертрофированными половыми органами не вешали.

До реставрации Мэйдзи (конец XIX века) девственность женщин не являлась обязательным атрибутом невесты. Были распространены добрачные половые контакты. Вплоть до середины XX века в сельской местности существовала традиция ёбаи. Она одобряла ночные свидания молодых людей для понятно чего.

Одним из неофициальных символов Японии являются гейши. Они, вопреки расхожему мнению, никогда не являлись путанами. Корректнее всего гейш называть компаньонами. Они сопровождали аристократов и организовывали для них досуг. Нередко между господами и гейшами возникали долгосрочные отношения, в ходе которых было место и интимной близости.