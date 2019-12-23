Учёные выяснили, как найти внеземную жизнь

Как ни странно, явным признаком её присутствия на планете они назвали один из самых ядовитых газов.

Жизнь на другой планете можно найти по наличию на ней болотного газа — фосфина, заявили американские учёные. Об этом пишет Astrobiology. Исследователи напомнили, что на Земле этот газ вырабатывают анаэробные микробы — бактерии, живущие в бескислородной среде. При этом никаким другим естественным способом фосфористый водород не выделяется. Учёные подчеркнули, что несколько лет проводили компьютерное моделирование на основе имеющихся научных данных, и оно показало, что без бактерий фосфин может появляться разве что в атмосфере газовых гигантов, но никак не на планетах с твёрдой поверхностью.

Учёные отметили, что современные телескопы позволяют выявить это вещество на расстоянии 16 световых лет от Земли. В частности, большие надежды астробиологи возлагают на "Джеймса Уэбба", его планируют запустить в 2021 году на замену "Хабблу". По их мнению, можно даже предварительно составить список "подозреваемых" в наличии фосфина планет — при достаточно большом его количестве (как у нас на Земле) атмосфера приобретает характерный вид, и это можно заметить при наблюдениях.

Ранее Лайф писал, что учёные нашли бактерии-экстремофилы, которые могут жить внутри метеоритов и даже в буквальном смысле питаться ими, то есть использовать для жизнедеятельности неорганические вещества, неподходящие для практически всех остальных земных организмов.