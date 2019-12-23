Учёные выяснили, как найти внеземную жизнь

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Как ни странно, явным признаком её присутствия на планете они назвали один из самых ядовитых газов.

Жизнь на другой планете можно найти по наличию на ней болотного газа — фосфина, заявили американские учёные. Об этом пишет Astrobiology. Исследователи напомнили, что на Земле этот газ вырабатывают анаэробные микробы — бактерии, живущие в бескислородной среде. При этом никаким другим естественным способом фосфористый водород не выделяется. Учёные подчеркнули, что несколько лет проводили компьютерное моделирование на основе имеющихся научных данных, и оно показало, что без бактерий фосфин может появляться разве что в атмосфере газовых гигантов, но никак не на планетах с твёрдой поверхностью.

Учёные отметили, что современные телескопы позволяют выявить это вещество на расстоянии 16 световых лет от Земли. В частности, большие надежды астробиологи возлагают на "Джеймса Уэбба", его планируют запустить в 2021 году на замену "Хабблу". По их мнению, можно даже предварительно составить список "подозреваемых" в наличии фосфина планет — при достаточно большом его количестве (как у нас на Земле) атмосфера приобретает характерный вид, и это можно заметить при наблюдениях.

Ранее Лайф писал, что учёные нашли бактерии-экстремофилы, которые могут жить внутри метеоритов и даже в буквальном смысле питаться ими, то есть использовать для жизнедеятельности неорганические вещества, неподходящие для практически всех остальных земных организмов.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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