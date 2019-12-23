Женщины и наука. Как россиянки разбили "стеклянный потолок"

Эта новость порадовала прекрасную половину научного мира: статистика показала явный прирост числа дам среди профессоров и доцентов.

Женщины разбили "стеклянный потолок" в науке, пишет N+1. Сообщается, что об успехах прекрасного пола в исследовательской работе говорят данные Европейского университета в Санкт-Петербурге. Эксперты собрали информацию о защите кандидатских и докторских диссертаций в России за период с 2005 по 2016 год. В общей сложности насчитали более 260 тысяч работ. Выяснилось, что авторами больше половины из них были женщины. В 2016 году они защитили 57% всех диссертаций. Среди докторов наук более 52% тоже оказались женщинами.

Отмечается, что ранее в научном мире женщины сравнительно слабо продвигались в научной карьере: они часто "застревали" на нижних ступенях академической лестницы. Теперь же они активнее стремятся получить учёную степень и стать преподавателями в высших учебных заведениях. По прогнозам специалистов, при сохранении такой тенденции лет через 20 женщинами будет абсолютное большинство российских профессоров.

По мнению экспертов, "стеклянный потолок" для женщин может по-прежнему прослеживаться в том, что они реже занимают высокие посты и получают менее высокий доход, однако изменения в этом смысле налицо.

Ранее Лайф писал, что женщины занимают более четверти руководящих должностей в стране.