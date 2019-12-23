Раскрыт секрет выживания "адских червей"

Их нашли в 2011 году внутри золотоносной руды на глубине более километра и пришли в ужас.

Учёные выяснили, что помогает "дьявольским червям" выносить экстремальные условия, пишет Nature Communications. Сообщается, что такое неофициальное название получили нематоды Halicephalobus mephisto, их нашли в 2011 году в золотоносной руде на глубине в 1,3 километра. Эти крошечные живые существа — длиной менее миллиметра — могут обитать в богатой метаном среде с ничтожно малым количеством кислорода и при этом в невыносимой жаре.

Выяснилось, что "адские черви" вырабатывают специальный белок — "протеин теплового шока", он сохраняет целостность и активность других белков в их организме, предотвращает разрушение структуры клеток. Отмечается, что такие защитные функции в Halicephalobus mephisto заложены генетически. В их ДНК насчитали 112 генов нужного протеина, и при необходимости они активизируются.

Ранее Лайф писал об археях, которые живут в вулканических районах с повышенным содержанием серы и при температуре +80 градусов по Цельсию. Учёные в порядке эксперимента поселили колонию этих бактерий на метеорит и обнаружили, что они могут питаться неорганическими веществами. В 2017 году открыли около восьми тысяч неизвестных ранее форм жизни, способных переносить убийственные для большинства живых организмов условия.