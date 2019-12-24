"Хаббл" заснял нечто похожее на летающую тарелку — фото

Объект расположен в 85 миллионах световых лет от Земли в созвездии Столовая Гора.

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел объект в виде летающей тарелки. Об этом сообщается на официальном сайте NASA. По данным агентства, на самом деле это спиральная галактика с выпуклым скоплением звёзд, окружающим её центр. Она находится в созвездии Столовая Гора — это в южном полушарии неба — на расстоянии 85 миллионов световых лет от нас.

По мнению учёных, такие выпуклые области играют важную роль в эволюции галактик и влияют на формирование в их центре сверхмассивных чёрных дыр. Напомним, гигантская чёрная дыра массой в сто тысяч солнц, как предполагают астрофизики, есть и в нашей собственной галактике Млечный Путь, она называется Стрелец А*, потому что расположена в районе созвездия Стрельца. Считается, что такие объекты находятся в большинстве галактик.

Астрофизики планируют более подробно изучить это объёмное кольцо в найденной галактике. Первые исследования показали, что оно имеет сложную многокомпозитную структуру.

Отметим, что NASA довольно часто публикует снимки космических объектов необычных форм, напоминающих что-то знакомое и даже забавное. К примеру, Лайф писал о туманностях, похожих на ёлочную игрушку и символ Хэллоуина, а также о "портале в другое измерение" и "зловещем лице".