Окаменелость ящерицы показала, что такое материнская любовь

Сотни миллионов лет назад она умерла, обнимая хвостом детёныша. До сих пор учёные не знали, что такое случалось даже в столь далёкие времена.

В Канаде нашли окаменелость ящерицы, которая изменила представления учёных о материнской любви, пишет Nature Ecology & Evolution. Сообщается, что палеонтологи изучили останки двух расположенных рядом живых существ, похожих на рептилий: особь меньшего размера лежала вверх животом, а более крупная — очевидно, мать — обняла детёныша своим хвостом. По мнению учёных, находке 309 миллионов лет. До сих пор они считали, что родительская забота появилась у живых существ на 40 миллионов лет позже.

Исследователи пришли к выводу, что ящерицы погибли внезапно по неизвестной причине, притом, скорее всего, именно там, где их нашли. Отмечается, что старшая была длиной около 20 сантиметров, если не считать хвоста. Учёные полагают, что эти животные питались насекомыми и мелкими позвоночными. Палеонтологи подчеркнули, что несмотря на сходство найденных существ с пресмыкающимися, они являются далёкими предками млекопитающих. Обнаруженный вид назвали Dendromania unamakiensis — от греческих слов, означающих "дерево" и "заботливая мать".

Ранее Лайф писал о древнейших в мире ископаемых остатках деревьев, а также об останках древнего человека возрастом 1,8 миллиона лет. Кроме того, анализ окаменелостей моллюсков в Антарктике показал, что жизни на Земле угрожала опасность ещё до падения астероида, убившего динозавров.