Учёные создали голограмму, которую можно потрогать

Технология собирает частицы в специальную "акустическую ловушку", делает их осязаемыми, а заодно подсвечивает.

Учёные разработали голограмму, к которой можно прикоснуться, пишет Nature. Сообщается, что в основе изобретения лежит технология MATD —Multimodal acoustic trap display, "мультимодальный дисплей с акустической ловушкой".

Как описано в статье, она представляет собой левитирующий объёмный дисплей, который работает по принципу акустофореза — манипуляции частицами при помощи звуковых волн. Звук идёт из множества маленьких динамиков. Частицы под его воздействием не только формируют изображение, но и создают некую структуру, которую можно почувствовать на ощупь. Система позволяет передвигать их со скоростью 8,75 метра в секунду в вертикальном направлении и скоростью 3,75 метра в секунду — в горизонтальном. При этом голограмма подсвечивается красными, зелёными и синими лучами. Громкость динамиков можно регулировать и таким образом менять и внешний вид объекта, и тактильные ощущения при прикосновении к нему.

Ранее Лайф писал о планах устроить концерт с участием голограммы Уитни Хьюстон, а также о фанате аниме, который решил жениться на голограмме. В декабре 2019 года в России провели первый в мире голографический телемост через сеть 5G.