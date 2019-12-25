Физики показали телепортацию между чипами

Учёные впервые провели эксперимент по квантовой телепортации между двумя чипами, пишет Nature Physics. Сообщается, что до сих пор удавалось проделать это только в пределах одной микросхемы. В ходе опыта телепортировали фотон. Кремниевые чипы были в 10 метрах друг от друга. В системе участвуют передатчик и приёмник, соединённые оптоволоконным кабелем.
Сначала устройство сгенерировало "запутанные" фотоны — то есть такие, что изменение состояния одного из них немедленно влияет на состояние другого. А дальше процесс идёт примерно по следующей схеме: один из фотонов отправляется по кабелю и несёт с собой информацию о состоянии оставшегося позади "напарника". По прибытии специальный прибор — интерферометр — считывает данные об этом "напарнике" и воссоздаёт его у себя. Отмечается, что точность измерений составляет 0,885, а если провести телепортацию внутри одного чипа — 0,906. Идеалом при этом является 1.
Разработчики уверены, что этот опыт будет полезен для создания квантовых компьютеров и квантовых коммуникационных сетей, то есть принципиально новых систем связи.
Как писал Лайф, в 2017 году китайские учёные телепортировали частицу на орбиту Земли, а также провели аналогичный межконтинентальный эксперимент.