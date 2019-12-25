В США впервые опробовали бесконтактное УЗИ

Исследование провели при помощи лазера, который создаёт в теле ультразвуковые колебания.

Учёные из Массачусетского технологического института протестировали бесконтактный метод ультразвукового исследования, пишет Light: Science & Applications. Сообщается, что в нём используется лазер, он нагревает кожу и вызывает в тканях тела ультразвуковые колебания. Их фиксирует лазерный виброметр. Разработчики подчеркнули, что луч при этом под кожу практически не проникает, а ультразвуковые волны проходят внутрь с достаточно большой амплитудой.

С помощью новой технологии провели УЗИ предплечья четырём добровольцам. Получившиеся снимки сравнили с теми, которые делали классическим способом. Отмечается, что изображения полностью совпали.

Стоит добавить, что лазерное УЗИ ранее уже применяли, однако для фиксации колебаний к телу приходилось прикладывать специальный пьезоэлектрический датчик, то есть метод нельзя было считать полностью бесконтактным.

Ранее Лайф писал, что в МИСиС создали аппарат для УЗИ, который испускает лазерные лучи в инфракрасном диапазоне. По данным инженеров, устройство позволяет выявлять раковые опухоли задолго до появления метастазов. Между тем в МФТИ предложили использовать ультразвук в нанотехнологиях. Кроме того, британские учёные нашли способ с помощью звука поднимать предметы в воздух, то есть проводить опыты по левитации.