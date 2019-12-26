Лингвисты расшифровали имена героев "Гарри Поттера"

Теперь мы знаем, что значат Малфой, Волан-де-Морт, Дамблдор и даже почему главного персонажа назвали именно Гарри.

Российские учёные подробно объяснили значения имён героев саги о Гарри Поттере. Результаты их исследования опубликованы на сайте электронной библиотеки Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Лингвисты отметили, что некоторые персонажи книг Джоан Роулинг названы по-французски. К примеру, Voldemort переводится как "полёт смерти" или "полёт мертвеца", а Малфой — это сочетание слов mal ("злой", "дурной") и foy (от foi — "вера"). Стоит упомянуть, что писательница — профессиональный переводчик, она окончила Эксетерский университет со степенью бакалавра по французскому языку и классической филологии.

По мнению лингвистов, выбор имени (точнее, фамилии) Дамблдор для верховного чародея говорит о хорошем знании автора корней родного языка. Dumbledore, как пояснили учёные, это староанглийский вариант слова bumblebee ("шмель"). Лингвисты считают, что оно очень подходит доброму волшебнику, потому что поклонникам саги он запомнился привычкой вечно что-то "гудеть" себе под нос.

Кстати, полное имя директора школы "Хогвартс" — Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Albus, напомнили учёные, в переводе с латыни — "белый". По их мнению, в этом прослеживается явный намёк на оккультизм, поскольку в мистических учениях словом albus обозначают "белую энергию". Лингвисты добавили, что имя огромного преподавателя по уходу за магическими существами — Рубеуса Хагрида — имеет похожие корни. Rubeus означает красную (огненную) энергию.

Исследователи также высказали предположение о том, чем обоснован выбор имени Гарри для главного героя. По их версии, имя Гарольд автор сочла самым подходящим, потому что оно восходит к древнеанглийскому слову Hereweald, оно происходит от древнескандинавских here ("армия", "войско") и wealdan ("править", "управлять").