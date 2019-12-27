Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку

По их мнению, это позволило бы втрое уменьшить массу космического корабля для полёта на Марс.

Разработка технологий гибернации может стать самым правильным решением для дальних космических путешествий, заявили в Европейском космическом агентстве. Об этом пишет Phys.org. Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.

Расчёты показали, что замедление обмена веществ космонавтов позволит заметно сократить количество необходимых запасов и объёмы жизненного пространства на борту, как результат, втрое уменьшить массу корабля для полёта на Марс. По словам исследователей, они подготовили первоначальный эскиз такого корабля и дорожную карту перехода к проверенным методам гибернации за 20 лет. Учёные подчеркнули, что в своём исследовании предусмотрели вопросы безопасности и, в частности, действия на случай чрезвычайной ситуации.

Если бы нам удалось снизить базовую скорость метаболизма у космонавта на 75%, мы могли бы получить существенную экономию массы и средств, делая долгосрочные исследовательские миссии более осуществимыми Дженнифер Нго-Ань, руководитель исследовательской группы

В космическом агентстве между тем признали, что в мире пока нет эффективных способов для людей впадать в спячку так, как это делают некоторые животные. Однако, отметили учёные, похожие технологии уже используются в медицине, к примеру, в случаях серьёзных травм и операций. Возможности замедлять обмен веществ пациентов есть в большинстве крупных медицинских центров, пояснили исследователи.