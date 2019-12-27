Учёные нашли друга чёрной дыре. И доказали теорию относительности Эйнштейна

Астрофизики понаблюдали за звездой, которая обосновалась в самом центре нашей галактики.

У сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики Млечный Путь может быть "маленький друг", заявила астрофизик из Калифорнийского университета Смадар Наоз. Её статья опубликована на Phys.org. Сообщается, что исследователь и её коллеги провели наблюдения за звездой S0-2, она расположена рядом с объектом Стрелец А* — чёрной дырой в нашем галактическом центре, которая в 4 миллиона раз массивнее Солнца и находится в районе созвездия Стрельца.

Отмечается, что учёные давно предполагают, что чёрные дыры в центре многих галактик не одиноки. Звезда S0-2 как раз и понадобилась для того, чтобы прояснить это. Дело в том, что наличие сразу двух сверхмассивных чёрных дыр неизбежно повлияло бы на её орбиту. Однако на деле измерения ничего подобного не показали. Тем не менее исследователи подчеркнули, что не спешат отказываться от идеи "напарников" в сердце Млечного Пути. По их мнению, там вполне может быть вторая чёрная дыра, просто не такая массивная, поэтому она и не сильно воздействует на S0-2. В пользу этой версии говорят и предыдущие исследования: учёные считают, что в далёком прошлом Млечный Путь столкнулся с галактикой меньших размеров.

Астрофизик добавила, что нынешняя научная работа привела к ещё одному важному результату — доказательству теории относительности Эйнштейна. Эта теория гласит, что сверхмассивная чёрная дыра искажает свет ближайших звёзд — у их лучей увеличивается длина волны. Измерения S0-2 в точности подтвердили это.

Ранее Лайф писал, что учёным удалось сделать снимок сверхмассивной чёрной дыры Стрелец А*. Исследователи также рассказали, что, по их прогнозам, "хищный" Млечный Путь в будущем сам станет "добычей" для другой галактики.