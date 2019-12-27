Появилась новая версия гибели динозавров

Недавние исследования показали, что они могли исчезнуть после отравления парами ртути.

Незадолго до вымирания динозавров в воздухе на планете накопилось катастрофическое количество ртути, заявили в Мичиганском университете. По опубликованным данным, токсичные испарения наполнили атмосферу в результате извержений вулканов на территории современной Индии. Речь идёт о вулканах в плоскогорье Декан, оно расположено к востоку от города Мумбай.

Сообщается, что учёные исследовали окаменелые раковины моллюсков, найденные в Антарктике, а также в Аргентине, Индии и других странах. Их датируют как раз тем периодом, который предшествовал гибели динозавров. Химический анализ показал в них ту концентрацию ртути, которая бывает при сильнейшем промышленном загрязнении. Отмечается, что это вещество легко взаимодействует с органикой, поэтому заражение распространяется быстро.

Как ранее писал Лайф, недавно другая команда учёных провела похожее исследование и выяснила, что перед вымиранием динозавров в воздухе содержалось критическое количество углекислого газа. Палеонтологи пришли к выводу, что падение астероида могло быть не единственной причиной катастрофы.

Напомним, по основной версии учёных, около 65 миллионов лет назад на Землю рухнуло 10-километровое небесное тело. Оно вызвало мощнейшие цунами и привело к глобальным климатическим изменениям, которые и погубили динозавров. Считается, что след от этого падения до сих пор сохранился, это ударный кратер Чиксулуб, он находится на полуострове Юкатан в Центральной Америке.