Volkswagen показала робота для зарядки электромобилей — видео

Он получает сигнал вызова из мобильного приложения водителя и сам подъезжает к машине с аккумулятором.

Компания Volkswagen представила мобильное устройство для подзарядки электрокаров. Сообщается, что разработчики создали робота, который самостоятельно передвигается по территории парковки и обеспечивает машины электричеством.

По данным автопроизводителя, новинкой можно управлять с помощью приложения в смартфоне: робот получает сигнал от водителя, привозит к машине аккумулятор мощностью 25 киловатт в час и подключает его. Он оснащён камерами, сенсорными датчиками и сканирующими устройствами, чтобы с их помощью находить нужную машину.

После окончания зарядки он сам забирает батарею и возвращает обратно. Отмечается, что устройство способно возить за собой сразу несколько аккумуляторов и по очереди доставлять их к электромобилям. В Volkswagen добавили, что предусмотрели также возможность быстрой зарядки — с помощью батареи мощностью 50 киловатт в час. Создатели робота подчеркнули, что с его помощью будет намного проще заряжать электромобили, потому что отпадает необходимость подводить порт для зарядки к каждому парковочному месту.

Ранее Лайф писал о новом способе заряжать электрокар за 10 минут и при этом не изнашивать аккумулятор. Учёные между тем предупредили об опасности электромобилей для окружающей среды.