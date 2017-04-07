Подходящий "Калибр": русская ракета против американского томагавка

После удара американских "Томагавков" по сирийскому аэродрому уместно вспомнить о главном отечественном оружии, во многом превосходящем "американца". Причём "Калибр" может вновь заявить о себе именно в связи со сложившейся ситуацией.

Крылатые ракеты редко влияют на большую политику сами по себе и никогда не делают этого без эффектной демонстрации. "Томагавки" стали первым таким оружием — именно они превратились в символы войны в Персидском заливе и надолго определили баланс страха и надежд противников и союзников США по всему миру. Появление на мировой военно-политической сцене куда более продвинутых отечественных "Калибров" отняло у американцев монополию на "политику ракетных канонерок".

Ядерный отец "Калибра"

Вопреки распространённому убеждению, "Калибр" вовсе не был первой отечественной крылатой ракетой, изменившей мировой расклад сил самим фактом своего существования. В действительности первое такое средство появилось почти сразу после того, как США приняли на вооружение свой "Томагавк".

Существует легенда о том, что ширина железнодорожной колеи в своё время была определена размерами лошадиной упряжки. И если это не совсем так для железной дороги, то с "Калибрами" и "Томагавками" вышла именно такая история. В 1931 году американский флот принял на вооружение торпеду для подлодок, имевшую калибр 533 мм. Традиции оказались сильны — "Томагавкам", создававшимся на треть века позже, были заданы габариты капсулы для торпеды начала 30-х.

Длина торпедного аппарата, сконструированного в 1920-х годах, была скромной — всего 6,25 метра. Ракета таких размеров не могла быть достаточно быстрой, мощной и летать по высокой баллистической траектории. Поэтому её пришлось сделать дозвуковой (так росла дальность) и низковысотной, рассчитанной на прорыв на малой высоте и большими группами. Когда СССР в 1975–1983 годах пришлось делать ответ на "Томагавки" — крылатые ракеты "Гранат", — у его конструкторов на руках оказался козырь. Советские торпедные аппараты при том же калибре имели длину восемь метров, а значит, ракету можно было сделать длиннее.

Увы, "Гранату" не повезло. В 1989–1991 годах из-за новых договорённостей СССР и США все крылатые ракеты с ядерными боевыми частями пришлось снять и сдать на берег. Моментальное обезоруживание советской стороны в этом плане было, по сути, односторонним. "Томагавки" сразу разрабатывались как для третьей мировой, так и для атак в обычной войне с неядерной боевой частью.

А неядерных боевых частей на "Гранат" просто не планировали ставить. Дело в том, что ещё в 1960-е в нашей стране провели научно-исследовательскую работу, показавшую целесообразность "встречных ударов" по противоракетным средствам врага. Чтобы не дать сбить крылатые ракеты с ядерной частью, часть из них может выдвинуться вперёд и устроить встречные ядерные взрывы в коридоре продвижения. Ракеты ПРО/ПВО врага при этом будут "вычищены" из данного коридора. А значит, основная волна советских крылатых ракет с ядерными боеголовками ударит по целям без сопротивления. В такой парадигме неядерное исполнение потенциально снижало эффективность ракеты. Против ядерной державы с развитой ПВО использование таких ракет теряло смысл. А воевать крылатыми ракетами против всяческих Ливий и Ираков в СССР, в отличие от США, особо не планировали.

Экспортный крёстный отец

В 1991 году мир изменился. Оборонке требовалось выжить, из-за чего на базе "Граната" и новых наработок конструкторы создали ракету, позднее получившую название Club 3М-14Э. Это была экспортная версия, урезанная по длине так, чтобы влезать в короткие торпедные аппараты стандарта НАТО. Чтобы отвечать нормам международных соглашений по экспорту ракетного вооружения, дальность её ограничили 300 километрами. В то трудное время, когда Минобороны не интересовалось новым высокотехнологичным оружием, надежды на экспорт подпитывали новые разработки. Все они серьёзно пригодились в начале XXI века, когда стало понятно, что сотрудничество России и НАТО развивается вовсе не так, как планировали пришедшие к власти младодемократы в 1991 году.

С 2004 года российская сторона, реагируя на действия США, заявила, что не считает себя больше связанной обязательством хранить ядерные боеголовки для крылатых ракет на берегу. Вскоре началась и отработка новой ракеты в габаритах старого "Граната", но с использованием новых технологий, опробованных на экспортном укороченном варианте.

Будущий "Калибр" получил принципиально новую элементную базу систем наведения. Он использует для точного попадания в цель инерциальную систему навигации, а также радиолокационную головку самонаведения для коррекции своей траектории на финальном участке. Есть у него и приёмник ГЛОНАСС. Усовершенствования резко снизили круговое вероятное отклонение новинки. И хотя его точная величина неизвестна (данные секретны), на учениях, как утверждали представители флота, удавалось положить ракету в пяти метрах от цели. Благодаря этому даже в неядерном варианте с боевой частью в 450 килограммов "Калибр" стал опасным противником.

Как ракета с дальностью полёта 300 километров изменила стратегический расклад сил в мире?

Многие помнят, насколько неожиданным стал для широкой публики первый пуск "Калибров" 7 октября 2015 года. Общепринятая в СМИ цифра дальности этих ракет была 300 километров, однако они пролетели от Каспийского моря до Сирии в пять раз больше — 1500 километров, — причём через сложный рельеф Ирана и часть Ирака. Кстати, по пути оба эти государства дали своё согласие на пролёт российских ракет. Стоит напомнить, что когда США наносили удары по странам-целям, то никакого разрешения ни у кого не спрашивали, хотя в тот же Афганистан их "Томагавки" летели "транзитом" через территории суверенных государств.

Согласно международной практике, посылая свои военные самолёты через воздушное пространство других стран, необходимо получать разрешение на их полёт. В 2015 году Россия создала новый прецедент. Впервые в мире над странами, не участвующими в войне, по согласованию с ними пролетели не самолёты, а крылатые ракеты. Высоко в небе прошло несколько "Калибров", которые, вполне возможно, без предупреждения даже не увидела бы ПВО Ирана и Ирака. Русские ракеты открыли новую страницу в регулировании международного воздушного пространства.

Впрочем, вернёмся к дальности "Калибров". Как 300 километров превратились в полторы тысячи? Дело в том, что ещё при разработке "Калибра" его решили делать не узкоспециализированной системой для глобального ядерного удара (какой был "Гранат"), а гибким модульным инструментом. Морская версия "Калибра" имеет дальность до 500 километров (с обычной боевой частью — предположительно, 375 километров). При этом на финальном участке, благодаря дополнительной разгонной ступени, способна идти на сверхзвуке до 2,7—2,9 Маха. По словам командующего Черноморским флотом, в такой сверхзвуковой противокорабельной конфигурации "Калибр" может контролировать площадь до 800 тысяч квадратных километров (S=πR², где R = 500 километров). Это не так уж мало — от российских черноморских берегов он способен угрожать кораблям НАТО, входящим через Босфор в Чёрное море.

Однако в октябре прошлого года корабли Каспийской флотилии применили версию для ударов по суше. Она лишена сверхзвукового рывка на последних отрезках траектории (и обеспечивающей его дополнительной ступени) — ведь ПВО наземных целей слабее ПВО авианосной группировки, под которую заточен противокорабельный "Калибр". Зато в обмен на рывок маршевая ступень сухопутного варианта имеет больше топлива. Поэтому может лететь с фугасной боевой частью в 450 килограммов на 1500 километров, а с более лёгкой ядерной — на 2600 километров. В последнем варианте её носитель — неважно, корабль или подводная лодка — держит под прицелом более пяти миллионов квадратных километров земной поверхности.

Прошлогодний пуск впервые показал широкой публике, что с "Калибрами" баланс сил необратимо изменился не только у российских берегов, но и на всём Ближнем Востоке, а, по сути, и по всему миру. Каждый может взять линейку и убедиться, что российские "канонерки" водоизмещением меньше 1000 тонн из Каспийского моря достают ракетами от Китая до Италии и от Саудовской Аравии до столицы Германии. А ведь носители "Калибров" есть не только на Каспии.

Обыграть в монополию

Разумеется, американская сторона была в курсе наличия у нашей страны таких ракет и до памятного пуска — с самого 2012 года, когда "Калибр" приняли на вооружение. Российские военные ещё тогда честно указали их дальность. Но так же, как и с "Томагавками", знать про длинную руку — это одно, а видеть её в деле — совсем другое. Американцы с 1991 года установили монополию на дипломатию ракетно-ядерных канонерок — небольших кораблей, способных держать под прицелом сразу миллионы квадратных километров. Это позволяло им без потерь наносить анонимные удары по мирным странам. Например, в 2009 году без объявления войны два "Томагавка" ударили по Йемену. Когда выяснилось, что с присущей США точностью и грацией они убили более 20 детей, 14 женщин и лишь шесть мужчин, американские военно-дипломатические источники не стали подтверждать, что удар был именно американским. Лишь в 2011 году благодаря "Викиликс" стало известно, что это были именно штатовские "Томагавки".

Россия, продемонстрировав "Калибр" публично, эту монополию разрушила. Что особенно важно: новая ракета серьёзно превосходит "Томагавки". Видео пусков "Калибров" было выложено российскими военными неслучайно. На записи малые ракетные корабли выстреливали все свои ракеты за секунды. Это убедительная демонстрация превосходства над "Томагавками". Даже у больших американских кораблей, несущих десятки крылатых ракет, реальная скорость их пуска — по одной в 20–30 минут. Именно с такой скоростью их пускали ВМС США во время ударов по Сирии в 2014 году.

Четыре корабля Каспийской флотилии на этом видео за раз выбросили столько же, сколько четыре огромных эсминца УРО американских ВМС не способны отстрелить за аналогичное время. Причём каждый из этих эсминцев стоит больше всей нашей Каспийской флотилии. Нет нужды пояснять, насколько скорострельность важна в реальном военном конфликте.

Не менее значима и превосходящая дальность, и отсутствующий у американских ракет рывок перед ударом на сверхзвуке. Существующие на сегодня версии "Томагавков" (Block IV) не могут поражать цели на дальности более 1600 километров. И даже чтобы достичь её, штатовским конструкторам пришлось облегчить боевую часть до 340 килограммов, против 450 у "Калибра", который, таким образом, стал ещё и мощнее оппонента. Поэтому если российский корабль водоизмещением в 900 тонн может достать американские базы в странах Персидского залива ракетами, то американские корабли — даже в 15–20 раз более крупные — из того же Персидского залива адекватно ответить России никак не смогут.

Как показывает это фото из сербского музея, дозвуковые "Томагавки" могут быть сбиты любой приличной ПВО (даже югославской, оборудованной ещё советскими системами).

В случае конфликта в окружающих Россию морях все преимущества также на стороне её ракет. Ведь все имеющиеся у США противокорабельные морские ракеты — это "Гарпун", созданный в 1970-х. Его боевая часть вдвое легче тяжёлого варианта БЧ "Калибра", а дальность не превышает 220 километров. В ракетной дуэли американским кораблям просто нечего противопоставить нашему флоту.

Как же так получилось? Да, создатели "Томагавков" сделали их противокорабельную версию, много более мощную и дальнюю, чем "Гарпуны". Однако после 1991 года американские элиты списали Россию со счетов, полагая, что она как самостоятельная сила исчезла с мировой арены. Заблуждение это и сейчас ещё не вполне выветрилось за океаном: вспомним слова Обамы про "региональную державу". Поэтому ВМС США попросту сняли с вооружения свои противокорабельные "Томагавки". У них остались лишь сухопутные версии для ударов по самым слабым странам, лишённым флота и неспособным на ответный удар. Поэтому ракетная дуэль даже между огромным американским эсминцем и крохотным российским "Буяном" в ближайшие годы практически невозможна. Западное презрение к возможностям других стран, как это уже случалось в 1940-х, в очередной раз сыграло в пользу России. Конечно, теперь Штаты активно работают над исправлением своей ошибки, но на это уйдут годы. Впервые в истории американской "дипломатии ракетных канонерок" её доводы звучат менее убедительно, чем у оппонентов. Быть может, это временно избавит нас от новых демонстраций "Томагавков" на очередных странах-мишенях.