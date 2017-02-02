SpaceX подготовила ракету для повторного запуска

Частная космическая компания SpaceX провела огневые испытания космической ракеты Falcon 9, в которой используется первая ступень, уже побывавшая в космосе.

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, провела огневые испытания первой ступени ракеты Falcon 9, которая будет запущена в космос повторно. Эта ступень уже была в космосе в апреле 2016 года, благополучно вернулась, а после проверки вскоре будет запущена снова, сообщает Space.com.

Hа прошлой неделе огневые испытания прошла ещё одна ракета-носитель Falcon 9, которая будет использоваться для запуска грузового космического корабля с оборудованием и припасами к Международной космической станции в апреле 2017 года. А через месяц должна стартовать ракета с повторно используемой ступенью. Она выведет на орбиту спутник связи SES 10, но пока точной даты запуска нет.

Обычно SpaceX выполняет огневые испытания на специальной площадке завода Texas, после чего ракеты везут на одну из стартовых площадок на мыс Канаверал или базу ВВС Вандерберг в Калифорнии. На данный момент с декабря 2015 года удалось приземлить уже семь первых ступеней, и руководство компании надеется, что большую их часть удастся использовать повторно.

14 января 2017 года компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 и посадила обратно первую ступень. Это случилось спустя три месяца после взрыва, произошедшего на стартовой площадке 1 сентября 2016 года. Тогда в результате катастрофы сгорела ракета-носитель Falcon 9 и спутник связи, который она должна была запустить.

Также у компании SpaceX на 2017 год запланирован первый пуск ракеты Falcon Heavy. Планируется, что носитель сможет доставлять до 54,4 тонны на низкую опорную орбиту и до 22,2 тонны на геопереходную орбиту. По расчётам, эту же ракету можно будет использовать и для полётов на Марс. Туда она сможет донести 13,6 тонны. Анонсированная стоимость запуска такой ракеты составляет около 90 миллионов долларов.