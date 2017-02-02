Появились фото нового строящегося китайского авианосца

Строительство второго китайского авианосца идёт полным ходом, что подтверждают фотографии с места его сборки.

Судя по появившимся в Сети фотографиям, второй авианосец Китая — "Шаньдун" — строится с очень высокой скоростью. Ранее он был известен как Type 001A, однако недавно китайское телевидение рассказало, что ему дали название "Шаньдун" в честь провинции на востоке страны, сообщает Popular Mechanics.

Согласно имеющейся на данный момент информации, новый авианосец очень похож на "Ляонин" и имеет сходную схему трамплина для запуска самолётов, но его надстройки для экипажа и руководства полётами будут иметь другую форму. Использование трамплина вместо катапульты, традиционной для американских авианосцев, позволяет упростить конструкцию, однако накладывает некоторые ограничения. С такого корабля нельзя запускать большие самолёты, подобные американским комплексам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2D Hawkeye.

Вероятно, уже в этом году корабль будет спущен на воду. Обычно при строительстве таких больших кораблей их спускают на воду по готовности корпуса, а затем достраивают ещё несколько лет прямо на плаву. Это делается для того, чтобы спускать на воду корабль, имеющий минимальный вес, и не деформировать его в процессе.

Скорее всего, на своём втором авианосце Китай будет применять J-15 —основные китайские истребители с возможностью посадки на палубу, скопированные с российских Су-33. Остаётся вопрос их количества. Например, "Ляонин" может нести только 24 самолёта J-15, а у американских авианосцев этот показатель достигает 55.

Недавно китайское телевидение показало репортаж с учений авианосца "Ляонин" — первого и пока единственного в народно-освободительной армии Китая.