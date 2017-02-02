Учёные: Невесомость сплющивает мозг космонавтов

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Учёные: Невесомость сплющивает мозг космонавтов

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Фото: © Phys.org

Пребывание в космосе ведёт к уменьшению объёма серого вещества мозга в целом, но объём структур, отвечающих за движения ног, при этом увеличивается.

Учёные из Мичиганского университета (США) с помощью магнитно-резонансной томографии установили, что серое вещество мозга астронавтов после пребывания в космосе изменяется в размерах. Соответствующая статья опубликована в npj Microgravity.

<p>Фото: © <a href="https://phys.org/news/2017-02-astronauts-brains-spaceflight.html" target="_blank">Phys.org</a></p>

Исследователи изучили 13 томограмм мозга людей, летавших на шаттлах (длительность миссий составляла около двух недель), и 14 томограмм астронавтов, которые по полгода проводили на МКС. Сравнив их с томограммами тех же людей до полётов, учёные установили, что объём серого вещества в их мозге заметно изменился. У мозга в целом — в особенности у его височных и лобных долей — он уменьшился. Зато мозжечок увеличился в размерах. Повысился и объём серого вещества в тех частях прецентральной извилины и постцентральной извилины, которые управляют движениями нижних конечностей. Притом у тех, кто провёл полгода в космосе, изменения были более заметны, чем у пилотов шаттлов.

Авторы работы отмечают, что, сравнивая эти изменения с тем, что происходит с мозгом больных на постельном режиме, нельзя не заметить определённого сходства. Разница только в том, что при постельном режиме серое вещество, контролирующее работу нижних конечностей, не увеличивается в объёме, а уменьшается. В космосе всё наоборот, потому что нужно научиться использовать ноги так, как их обычно не используют на Земле. Это не дает объёму соответствующих областей серого вещества сокращаться.

<p>Фото: © <a href="https://phys.org/news/2017-02-astronauts-brains-spaceflight.html" target="_blank">Phys.org</a></p>

Работа имеет серьёзное значение для анализа угроз здоровью космонавтов. Ранее уже было обнаружено, что в отсутствии гравитации (точнее, связанных с ней физических нагрузок) у них уменьшается масса и прочность костей, а также, как правило, ухудшается зрение. Все эти угрозы намного более серьёзны, чем умеренная в пределах Солнечной системы угроза космических лучей.

Как уже отмечал Лайф, в Институте медико-биологических проблем ведутся испытания микроцентрифуг, в которых люди могли бы спать во время пребывания в невесомости. Такие устройства способны остановить описанные выше негативные процессы. Более радикальным решением проблемы стало бы использование вращающихся орбитальных станций (предложены Циолковским в 1903 году) и космических кораблей (проект Королёва в 1960-х).

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