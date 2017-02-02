Метеорит указал на миллиарды лет извержений вулканов на Марсе

Находка опровергает гипотезу, что Красная планета в силу быстрого остывания небольшого ядра не могла быть вулканически активной на протяжении миллиардов лет.

Учёные из США исследовали найденный в Северной Африке метеорит и заключили, что он имеет марсианское происхождение, притом он выбит из той же точки Марса, что и десяток других метеоритов, найденных ранее. Однако новый образец на миллиарды лет древнее их. Открытие указывает на то, что вулканическая активность в этом регионе Марса непрерывно шла на протяжении не менее двух миллиардов лет. Соответствующая статья опубликована в Science Advances.

Исследователи проанализировали состав метеорита, найденного в Северной Африке, и установили, что он принадлежит к шерготитам. Такие объекты имеют исключительно марсианское происхождение. Данные "Викингов" и иных источников говорят о том, что в них содержатся микроскопические пузырьки с газами, типичными для марсианской атмосферы. Шерготиты сложены вулканическими породами, образующимися при извержении, и по соотношению самария и неодима могут быть точно датированы, поскольку самарий при распаде образует неодим с постоянной известной скоростью.

Возраст формирования изученного образца оценили в 2,4 миллиарда лет. При этом по составу и размерам слагающих его зёрен он оказался идентичен десяти другим шерготитам, найденным ранее. Это значит, что все они образовались в одном месте, у одного вулкана. Судя по следам воздействия космических лучей на метеорит, он был выбит с поверхности Марса примерно один миллион лет назад — тогда же, когда и упомянутый десяток шерготитов, видимо, в ходе одного и того же астероидного удара.

Авторы работы отмечают, что десять крайне близких по составу шерготитов, известных ранее, имеют совсем другой возраст — от 327 до 574 миллионов лет. Новая находка означает, что один и тот же вулкан где-то на Марсе периодически извергался более двух миллиардов лет подряд, а возможно, ещё дольше. Таким образом, на четвёртой планете есть систематическая вулканическая активность.

Ранее вопрос о такой активности остро обсуждался. По имеющимися моделям, извержения вулканов на такой небольшой планете, как Марс, не могли поддерживаться долгое время. На этом, в частности, был построен ряд гипотез о низкой пригодности Марса для возникновения жизни. Без вулканической активности ряд геохимических циклов, без которых жизнь не должна существовать, не может замкнуться. Важные вещества, такие, как углерод и фосфор, должны связываться поверхностью планеты и по мере её покрытия осадочными породами навсегда выводиться из оборота. Без вулканической активности они уже не могут выйти из глубин планеты. То, что вулканическая активность на Марсе есть, означает, что и жизнь там тоже могла возникнуть.