В 2017 году Китай получит 10 истребителей Су-35

Вторая партия новейших многоцелевых истребителей Су-35 будет передана китайским военным до конца 2017 года.

Оставшиеся десять истребителей поколения 4++ будут доставлены не позднее 2018 года, сообщает ТАСС.

О передаче первых четырёх машин стало известно в конце 2016 года. Всего же, согласно контракту, Китай получит 24 самолёта поколения 4++. Стоимость этого соглашения оценивается не менее чем в два миллиарда долларов. Кроме самолётов Китай также получит наземное оборудование и резервные двигатели. Судя по последней информации, на полное выполнение контракта у России уйдёт три года.

По одной из версий, Китай заключил этот контракт после почти пятилетнего перерыва, чтобы получить доступ к новейшим российским технологиям авиационных двигателей. На закупленных самолётах китайскую сторону больше всего интересуют силовые установки "Сатурн" АЛ-41Ф1С (117) с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги.

Благодаря этим двигателям самолёт Су-35 обладает сверхманевренностью, обычно включаемой в число требований к самолётам пятого поколения. Су-35, хоть и относится к категории 4++, удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к самолётам пятого поколения. К сожалению, он не обладает повышенной малозаметностью и бортовой радиолокационной системой с активной фазированной решёткой.