Прозрачный робот аккуратно ловит маленьких рыбок (видео)

Американским учёным удалось создать из гидрогеля невидимых в воде роботов, движущихся за счёт гидравлики.

Инженеры из Массачусетского технологического института создали роботов из прозрачного гидрогеля, о чём сообщает сайт института. Эти роботы совершают движения за счёт закачиваемой в их полости воды. Они способны выполнять различные действия под водой: могут пнуть мяч или мягко и аккуратно захватить живую рыбу, как на представленном видео.

Данные роботы полностью сделаны из гидрогеля. Это материал, состоящий в основном из воды. Часто гидрогель используется в виде разноцветных камушков для снабжения растений водой во время долгого отсутствия полива. Гидрогель легко впитывает воду, а, отдавая её, теряет до 99% своей массы.

Роботы печатаются при помощи специального 3D-принтера и состоят из полых трубок, по которым закачивается или откачивается вода. Перемещение воды заставляет робота совершать движения. Так как состоят они практически целиком из воды, то и имеют схожие с водой визуальные и акустические свойства, что делает их практически невидимыми в ней.

Большинство таких роботов удалось использовать более тысячи раз без повреждения внутренней структуры гидрогелевых трубок. Теперь создатели ищут им применение. Из гидрогелевых структур можно создать практически идеальных ботов-разведчиков, абсолютно незаметных в толще воды. Кроме того, есть вариант использовать их в медицине при операциях по пересадке органов.