Предки японцев и корейцев отвергли мигрантов ещё в каменном веке

Коренные народы Дальнего Востока оказались прямыми потомками людей, живших там ещё в каменном веке, и в их ДНК почти нет генов людей из других регионов мира.

Учёные выделили и секвенировали ядерную ДНК из останков людей, живших на Дальнем Востоке почти 8000 лет назад, в эпоху неолита — позднего каменного века. Полученные данные указали то, что жители этого региона почти не смешивались с мигрантами и медленно перенимали новые технологии. Отчёт о работе опубликован в журнале Science Advances.

Большая международная группа учёных с участием исследователей из Института этнологии и антропологии РАН работала под руководством кембриджского профессора Андреа Мэники (Andrea Manica). Они изучили останки времён неолита, раскопанные на российском Дальнем Востоке в 400 км к северу от Владивостока, в знаменитой пещере Чёртовы ворота. Пещеру обследуют с начала 1970-х. В ней найдены скелеты пятерых человек и сотни артефактов — гончарные изделия, костяные гарпуны, рыболовные сети, плетённые из тростника циновки и тому подобное.

Образцы ядерной ДНК удалось извлечь из зубов, костей черепа и внутреннего уха у двух женских скелетов, чей возраст на момент смерти составлял около 20 и около 50 лет. Авторы установили нуклеотидные последовательности в этих образцах и сравнили с данными по геномам современных жителей Дальнего Востока. Это указало на близкое родство между неолитическими обитателями Чёртовых ворот и коренными народами региона, говорящими на тунгусо-маньчжурских языках. Несколько дальше от них отстоят жители Кореи и Японии, а ближе других оказалась народность ульчи, представители которой проживают в Приамурье. У неолитических образцов обнаружились генетические варианты, и сегодня характерные для жителей Дальнего Востока, включая неспособность усваивать лактозу, карий цвет глаз и прямые "толстые" волосы.

Начиная с неолита европейцы не раз смешивались с многочисленными группами мигрантов, которые приходили на континент с Ближнего Востока, неся технологии сельского хозяйства, а затем — и с освоившими обработку бронзы кочевниками Средней Азии. Ещё резче изменились за последние тысячелетия генотипы жителей обеих Америк. У ульчей, как видно из результатов этой работы, такого не происходило.

Однако ульчи и древние охотники-собиратели Чёртовых ворот — это практически одна и та же популяция, существующая на протяжении многих тысяч лет. По мнению учёных, это свидетельствует о том, что технологии приходили в этот изолированный регион постепенно, и его жители ассимилировали их медленно, без революционных потрясений, которыми сопровождались такие трансформации в других частях планеты.