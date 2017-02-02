Астрофизики: В 2050 году Солнце почти лишится пятен

Высока вероятность, что с 2050 года количество пятен на Солнце существенно снизится, а это может привести к тому, что климат в Европе и западной части России станет более суровым, чем сейчас.

Учёные из Великобритании и США проанализировали события, происходящие на Солнце в последние 400 лет, и пришли к выводу, что звезда может быть накануне своего нового минимума активности, похожего на маундеровский. Во время прошлого такого минимума на Земле был нетипично холодный климат. Соответствующая статья опубликована в Scientific Reports.

Исследователи использовали исторические сведения о количестве солнечных пятен в маундеровском минимуме. Во время этого события в 1645–1715 годах вместо обычных 40–50 тысяч солнечных пятен астрономы зафиксировали всего 50. Количество пятен прямо связано с солнечной активностью и солнечным ветром. Авторы работы заложили в математическую модель наблюдавшееся тогда количество пятен на Солнце и запустили симуляцию его активности в этот период. Затем они смоделировали дальнейшую эволюцию солнечных циклов. При этом у них получилось, что количество пятен, помимо более короткого 11-летнего цикла, имеет и более длинный, 400-летний. Соответственно, минимумы типа маундеровского могут повторяться примерно раз в 400 лет. То есть число пятен на Солнце с 2050 года может начать уменьшаться.

С физической точки зрения отсутствие пятен на Солнце означает ослабевание солнечного ветра — потока заряженных частиц, двигающегося от Солнца во все стороны. Он отвечает за размеры гелиосферы, защищающей внутреннюю часть Солнечной системы от входящих галактических лучей. Ряд учёных из Дании и Германии ранее проводили эксперименты, в которых показали, что галактические лучи могут вызывать в земном воздухе образование облаков. Облака в верхних слоях атмосферы способны увеличить альбедо — отражающую способность планеты. Тогда она будет отражать больше солнечной энергии в космос и может временно охладиться.

Число пятен на Солнце с 2050 года может упасть с 50 000 до 50 Это потенциально приведёт к тому, что климат Земли станет заметно более холодным, чем сейчас

В маундеровский минимум климат в Европе был нетипично холодным. Черноморские проливы, замерзающие довольно редко, зимой стабильно были покрыты льдом в районе Стамбула. Подолгу стояли подо льдом также реки и каналы Англии и Голландии. Если расчёты учёных подтвердятся, климат зарубежной Европы и западной части России станет более холодным уже через 40 лет.