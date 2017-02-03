Учёные: одежда курильщиков нарушает иммунитет и снижает вес потомства

Новорождённые мыши, которым подкладывали кусочки одежды из прокуренных комнат, отставали в наборе веса от сверстников, а кроме того, у них проявлялись воспалительные реакции.

Исследователи из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли выяснили, что дым от сигарет негативно влияет не только на самих курильщиков и тех, кто регулярно бывает с ними в одних помещениях, но и на тех, кто находится рядом с прокуренной одеждой. Исследование провели на новорождённых и взрослых мышах, его результаты опубликованы в Scientific Reports.

В опытах использовали новорождённых мышей, а также самок и самцов возрастом 12 недель (таких мышей уже можно считать половозрелыми). Сначала животных взвешивали, а также брали у них анализ крови на содержание в ней форменных элементов различных типов. Затем в клетки, где жили грызуны, на три недели подкладывали кусочки ткани площадью 5 квадратных сантиметров, пропитанные дымом от сигарет. По окончании этого срока ткань убирали, а у мышей снова измеряли массу и брали анализ крови.

Оказалось, что три недели соседства с фрагментами прокуренной одежды не проходили для мышей даром. Новорождённые мышата за этот срок набирали меньше массы, чем их сверстники, на которых не воздействовали дымом. Кроме того, у них в крови было повышено содержание тромбоцитов (отвечают за свёртывание крови) и эозинофилов – белых кровяных телец, которые участвуют в ответе организма на воспаление. Масса половозрелых мышей от соседства с прокуренной одеждой не снижалась, однако у самок в крови повышалось содержание нейтрофилов – клеток, защищающих организм от бактериальных инфекций. У самцов было повышено содержание базофилов – клеток крови, принимающих участие в аллергических реакциях.

Когда мышь долго находится в помещении с прокуренной одеждой, у неё повышается содержание "клеток воспаления" в крови.

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Хотя авторы работы не исследовали, как связано постоянное присутствие следов табачного дыма с какими-либо заболеваниями человека, можно предположить, что частицы, образовавшиеся при выкуривании сигарет и осевшие на одежду, могут быть особенно опасны для детей и новорождённых, ведь именно они часто ползают и тянут разнообразные предметы в рот. Это происходит как раз в критический период развития иммунной системы. Если в это время ребёнок будет часто контактировать с прокуренными вещами, это теоретически может повлиять на его иммунитет. Вероятно, у него будут чаще проявляться аллергические реакции. Впрочем, достоверность этих предположений ещё предстоит проверить экспериментально.