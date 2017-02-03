Самонаводящиеся клетки-киборги уменьшили раковую опухоль мозга

Учёные перепрограммировали клетки соединительной ткани в предшественницы нервных клеток и с их помощью смогли значительно уменьшить глиобластому – опасную опухоль мозга – у мышей.

Биологи впервые сумели уменьшить в размерах агрессивную опухоль мозга, глиобластому, с помощью клеток соединительной ткани, перепрограммированных в предшественницы нервных клеток. Донорами клеток выступали сами больные животные, таким образом, реакций отторжения чужеродного биоматериала удалось избежать. Научная статья опубликована в Science Translational Medicine.

Специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл нашли способ убивать клетки злокачественных опухолей мозга с помощью других клеток того же организма. Они использовали способность нейрональных стволовых клеток перемещаться по мозгу и "преследовать" делящиеся предшественники нервных клеток и клеток нейроглии. Учёные вводили нейрональные стволовые клетки, которые вырабатывали убивающие раковые клетки вещества, в район опухоли в мозге мыши. Грызуны, которых лечили таким способом, жили едва ли не в два раза дольше, чем те, кому глиобластому не лечили. Размер опухоли в результате лечения уменьшался в 20 – 50 раз.

Получать нейрональные стволовые клетки у взрослых организмов сложно и небезопасно. Можно брать их от погибших доноров, однако высока вероятность, что иммунная система реципиента будет отторгать такие клетки. Поэтому учёные попробовали другой способ. Они взяли фибробласты – клетки соединительной ткани, участвующие в заживлении ран – и, воздействуя на них смесью из биологически активных веществ, "вернули" их к состоянию, характерному для нейрональных стволовых клеток. Затем в полученные клетки ввели варианты генов, позволяющие этим клеткам распознавать клетки глиобластомы и атаковать их определёнными токсинами.

Таким образом, нейрональные стволовые клетки, полученные из фибробластов, стали "охотницами" на опухоль. Их вводили в чашки Петри, в которых на питательных средах росли клетки глиобластомы, а также в мозг мышей, имеющих соответствующие опухоли. Лечение "клетками-охотницами" привело к тому, что глиобластомы у мышей уменьшались в размерах в несколько десятков раз, а срок жизни больных мышей с момента подтверждения диагноза увеличивался почти вдвое, в среднем с 30 до 60 дней.

В клинических испытаниях такого метода лечения будут использовать перепрограммированные фибробласты людей с глиобластомами. После того, как фибробластам придадут свойства нейрональных стволовых клеток и способность выделять токсичные для глиобластомы вещества, их введут обратно в организм пациентов, в ту часть мозга, где расположена опухоль. Однако для начала новый метод лечения нужно проверить на более крупных животных, чем мыши.

Клетки, помогающие заживлять раны, запрограммировали на уничтожение больной нервной ткани, и это помогло в 50 раз уменьшить размеры опухоли.

Фото: © Flickr/Internet Archive

Глиобластома – опухоль мозга, которая с трудом поддаётся лечению. Больные ей даже после удаления опухоли живут недолго, не более двух лет. Без лечения от постановки диагноза до гибели проходит в среднем 3 месяца. Способов профилактики глиобластомы пока не известно, и факторы риска для этого заболевания чётко не установлены.

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