За качеством сборки ракет "Союз" будет следить специальная программа

"Роскосмос" разработал специальную программу по повышению качества сборки ракет-носителей "Союз".

Специалисты "Роскосмоса" разработали специальную программу для повышения качества сборки ракет-носителей "Союз". Корпорация надеется, что с её внедрением удастся значительно сократить случаи возможного брака и предупредить их, сообщает ТАСС.

С учётом тех проверок, которые были сделаны, и вероятностных причин аварии мы отработали все возможные варианты и приняли дополнительные меры, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров

Это произошло после целой череды проблем с различными ракетами-носителями, начавшимися с 1 декабря 2016 года, когда грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полёта на высоте 190 километров над Тувой. По мнению специалистов, наиболее вероятной причиной аварии стало разрушение двигателя третьей ступени 11Д55 (РД-0110) вследствие возгорания. Это могло произойти из-за попадания в в насос посторонних частиц, либо из-за неправильной сборки двигателя.

Двигатели собирались на Воронежском механическом заводе, где впоследствии начались масштабные проверки, организованные как "Роскосмосом", так и Следственным комитетом. Все ракеты-носители "Союз" и "Протон", использующие в своей конструкции двигатели, изготовленные на этом заводе, были отозваны.

Прочитать об этом вы можете в большом материале Лайфа "Не поехали. В космос больше не летаем".