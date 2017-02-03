Британские учёные в 2020 году отправятся в Антарктиду за метеоритами

В 2020 году учёные из Манчестера собираются отправить в Антарктиду большую экспедицию для поиска скрытых подо льдом железных метеоритов.

Учёные из Манчестерского университета собирают антарктическую экспедицию для поиска метеоритов. Команда направится к Южному полюсу в 2020 году и постарается обнаружить железные метеориты, законсервированные во льду, сообщает Daily Mail.

На территории Антарктиды найдено 34927 метеоритов Это две трети от общего количества всех обнаруженных на Земле метеоритов.

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В 2020 году научное сообщество Великобритании планирует провести глобальную антарктическую экспедицию. Учёные будут искать металлические метеориты, которые, как считается на основании ряда статей, во множестве должны находиться на территории этого материка под небольшим слоем снега и льда (один-два метра). При помощи этих "гостей из космоса" они планируют больше узнать о происхождении планет.

Руководить экспедицией будет Манчестерский университет. Именно его специалисты выдвинули теорию о том, что металллические метеориты проплавили лёд и сами себя законсервировали на небольшой глубине в толще ледяного покрова Антарктиды. Как известно, на поверхности Антарктиды было найдено множество метеоритов, однако они были в основном не металлические.

Среди метеоритов, найденных на территории Антарктиды, доля неметаллических значительно выше, чем в целом по Земле. Именно эта информация позволила выдвинуть гипотезу о том, что они просто прячутся от исследователей под поверхностью ледяного покрова материка. На декабрь 2015 года на территории Антарктиды были найдены 34927 метеоритов. Это 66,3 процента от общего количества всех метеоритов, обнаруженных на Земле.