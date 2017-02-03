"Взрослые" игрушки оказались безопаснее детских

Шведские эксперты показали, что секс-игрушки содержат меньше запрещённых и токсичных веществ, чем игрушки для детей.

Шведское агентство по химическим веществам (Swedish Chemicals Agency, KEMI) провело тестирование состава 44 образцов секс-игрушек, поступающих в продажу. Токсичные вещества обнаружились лишь в одной из них. Это результат, на который, по словам представителей агентства, стоит равняться производителям и других товаров. Об этом сообщает пресс-релиз, распространённый KEMI.

Для специалистов KEMI это стало первым исследованием представленных на рынке секс-игрушек. В общей сложности тестирование проходили 44 продукта 16 компаний. Серьёзные нарекания вызвал лишь один фаллоимитатор, в составе которого химики обнаружили короткоцепочечные хлорпарафины (КЦХП), которые считаются небезопасными для окружающей среды, плохо разлагаются и, по некоторым данным, могут быть канцерогенными. Стоит сказать, что производитель, получив сообщение KEMI, уже отозвал этот продукт из продажи.

Опасные вещества встречаются в игрушках для детей в 7 раз чаще, чем в секс-игрушках

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Таким образом, лишь около двух процентов сексуальных игрушек на шведском рынке содержат вещества, запрещённые к такому применению. Для сравнения KEMI приводит цифры по рынку детских игрушек, где, как было показано в 2015 году, запрещённые соединения обнаруживаются у 15 процентов товаров. В группе электрических секс-игрушек нарушений вообще не зафиксировано, тогда как проведённое в 2016 году исследование рынка недорогих бытовых электрических приборов выявило наличие запрещённых веществ аж в 38 процентах образцов.

"Хорошо, что большинство продуктов прошло тестирование без каких-либо нареканий, хотя секс-игрушки вполне могут содержать опасные вещества. Наше исследование показывает, что компаниям, работающим в других секторах, стоит поучиться у производителей секс-игрушек", — сказала Фрида Рэмстрём (Frida Ramström), инспектор KEMI.

В трёх предметах (секс-игрушках из искусственной кожи, в том числе в ленте для бандажа) отмечено повышенное (более 0,1 процента) содержание фталатов, пластифицирующих агентов. Само по себе это не является нарушением, поскольку их использование пока не регламентируется, но в сообщении KEMI отмечается, что фталаты фигурируют в списке кандидатов в "особо опасные вещества", применение которых в ЕС ограничивается. Предполагается, что они могут нарушать гормональный баланс и влиять на репродуктивные способности.

Эксперты KEMI предупреждают, что присутствие фталатов в продукте должно обозначаться на его этикетке. Также были вынесены замечания и четырём игрушкам с заявленным антибактериальным эффектом. На их упаковках должны поместить пояснения, какие именно вещества обеспечивают этот эффект.