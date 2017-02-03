Специалисты выявили опасный дефект в ракетах Falcon 9

Счётная палата США при проведении расследования причин аварии ракеты Falcon 9, произошедшей 1 сентября 2016 года, нашла производственный дефект, который может привести к опасным последствиям и при последующих запусках.

Cотрудники Счётной палаты США рассказали о том, что, по их мнению, в ракетах Falcon 9 компании SpaceX найден производственный дефект, чреватый опасными последствиями во время планируемых пилотируемых запусков этих ракет-носителей, сообщает Wall Street Journal.

Дефект, по мнению специалистов, заключается в возможном образовании трещин лопастей турбины, подающей топливо в двигатели ракеты. Эта информация войдёт в текст окончательного отчёта о причинах аварии Falcon 9, произошедшей 1 сентября 2016 года во время подготовки к запуску.

Компания SpaceX провела уже 29 запусков ракеты Falcon 9 27 из них были проведены успешно, а два закончились неудачей

Фото: © Wikipedia.org

Предварительно был выявлен дефект турбин, устранение которого может потребовать не просто изменений конструкции, а полной её замены. Лопасти турбины подвержены образованию трещин, которые могут привести к их разрушению прямо во время полёта. Компания SpaceX частично подтвердила существование проблемы. Представители компании рассказали о планируемой будущей квалификации двигателей, чтобы исключить такую возможность. Для этого инженеры модифицируют их конструкцию, чтобы к моменту начала пилотируемых полётов никаких рисков не было.

14 января 2017 года компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 и посадила обратно первую ступень. Это случилось спустя три месяца после взрыва, произошедшего на стартовой площадке 1 сентября 2016 года. Тогда в результате катастрофы сгорела ракета-носитель Falcon 9 и спутник связи, который она должна была запустить.

Кроме того, в минувшие выходные SpaceX провела огневые испытания первой ступени ракеты Falcon 9, которая будет запущена в космос повторно. Эта ступень уже побывала в космосе в апреле 2016 года, благополучно вернулась, а после проверки вскоре будет запущена снова.