Геофизики заподозрили пропажу вулканов на Церере

Сейчас на этой карликовой планете всего один вулкан, но есть основания считать, что раньше подобные ему вулканы появлялись и исчезали весьма часто по геологическим меркам.

Учёные из США смоделировали эволюцию типичного криовулкана на Церере и пришли к выводу, что такие вулканы там могут регулярно появляться и исчезать, не оставляя почти никаких следов. Если этот вывод верен, то косвенно это говорит о существовании под поверхностью планеты океана. Соответствующая статья направлена на публикацию в Geophysical Research Letters.

Исследователи создали модель, описывающую изменения формы криовулкана Ахуна Монс, найденного в 2015 году на Церере. Симуляция с различными породами, которые могут складывать криовулкан, показала, что если он состоит из воды на 40 и более процентов, то должен изменять свою форму со временем. Такие же свойства имеют ледники на Земле. Хотя снаружи лёд выглядит твёрдым, он со временем меняет свою форму так же, как это делает и жидкость. (Кстати, подобный процесс происходит и с асфальтом.) Если на поверхности, состоящей изо льда, появляется возвышенность, то через какое-то время она должна сгладиться под собственной тяжестью.

Моделирование показало, что если Ахуна Монс хотя бы на 40 процентов состоит из воды, то этот вулкан должен медленно расплываться во все стороны, теряя в зависимости от состава скальных примесей от 10 до 50 метров высоты в год. Хотя цифра невелика, за 100–500 миллионов лет такой вулкан должен сгладиться полностью. Если же воды в нём больше 40 процентов (а на это указывает целый ряд оценок), то процесс может завершиться ещё быстрее.

Ахуна Монс — тающий вулкан на Церере Каждый год он становится на 10–50 метров ниже. Вулканы на Земле теряют высоту в 10 раз медленнее — всего по несколько метров в год.

Судя по количеству микрократеров и состоянию их краёв (по их изменению со временем кратеры и датируют), Ахуна Монс не старше 200 миллионов лет. Это значит, что он ещё недавно мог быть существенно выше. Более того, подчеркивают исследователи, практически наверняка это всего один из множества криовулканов Цереры. При такой пластичности их материала многокилометровые горы там могут появляться каждые несколько сотен миллионов лет, однако увидеть их будет сложно. Для этого нужно искать плоские небольшие возвышенности, в которые в конечном счёте превратились остальные криовулканы планеты. Исследователи предполагают заняться этим в ближайшее время.

Ахуна Монс — единственный криовулкан, который зонду Dawn удалось обнаружить на Церере. По высоте он равен половине Эвереста, то есть выше подавляющего большинства вулканов Земли. Тот факт, что на Церере он единственный в своём роде, а на других крупных телах Солнечной системы всегда больше одного вулкана, породил острую научную дискуссию. Выдвигалась гипотеза, что по каким-то причинам на нём активный вулканизм на планете закончился. Это важно, поскольку криовулканизм указывает на то, что вода в недрах тела ещё не замёрзла, а значит, под поверхностью планеты может быть океан. Считается, что в жидких подлёдных океанах может существовать примитивная жизнь, простейшие микроорганизмы, подобные тем, что имеются под километрами льда в подлёдном озере Восток в Антарктиде.