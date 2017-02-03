30 полиэтиленовых пакетов убили кита клюворыла в Норвегии

Настоящий клюворыл в Норвегии погиб от большого количества полиэтиленовых пакетов, выброшенных в океан. Животное проглотило их и в умерло в мучениях.

Норвежские ученые наши более 30 полиэтиленовых пакетов в желудке у кита кювьерова клюворыла (Ziphius cavirostris), найденного мертвым на отмели. По их мнению кит умер от того, что проглотил пластиковые отходы, и судя по темпам загрязнения морей в ближайшее время стоит ждать продолжения гибели морских животных.

Эксперты предупреждают: К 2050 году в океане будет больше пластика по объему, чем всех морских обитателей

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Желудок погибшего кита изучил зоолог, доктор Терье Лислеванд (Terje Lislevand). Он обнаружил, что тот полон пластиковых пакетов и упаковок с этикетками на датском и английском языках. Кишечник кита также был забит пакетами, что причиняло животному сильную боль.

Настоящие клюворылы или клюворылы Кювье это млекопитающие из отряда китообразных. Они вырастают до 7 метров и могут весить 2—3 тонны. Живут такие киты до сорока лет.

Клюворылы Кювье являются рекордсменами по глубине погружения в океан среди морских млекопитающих. Учёные ведут статистику рекордов в двух "номинациях": самое глубокое погружение и самое длительное пребывание под водой. При помощи спутниковых передатчиков ученым удалось зафиксировать два рекорда: одно животное достигло глубины в три километра, второе продержалось под водой 137 минут. Для сравнения, современные атомные подводные лодки погружаются на глубину от 500 до 600 метров.