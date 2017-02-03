Археологи обнаружили поклоняющихся богам Древнего Египта обезьян

В недавно найденном захоронении на месте древнеегипетского города Фивы был обнаружен горельеф с обезьянами, поклоняющимися богу Ра.

Группа исследователей из японского университета Васэда под руководством профессора Университета Дзиро Кондо (Jiro Kondo) обнаружила ранее неизвестную древнеегипетскую могилу в Фиванском некрополе на территории современного Египта. Новость об том событии опубликована на официальном сайте Университета Васэда.

Бабуины поклоняются богу Ра

Исследователи считают, что найденное захоронение относится к 1200 году до нашей эры, и в нём был захоронен человек по имени Хонсу, имевший титул королевского писца. За более чем двухсотлетнюю историю изучения Древнего Египта было найдено уже множество могил, которые удалось идентифицировать по имени владельца и его званию, многие археологи полагали, что большинство из них уже установлено и новых находок не будет. Однако обнаружение этого фиванского погребения указывает, что раскопаны ещё далеко не все.

Гробница имеет Т-образную форму. Она расположена в направлении с востока на запад, главный вход расположен на востоке, и в данный момент завален мусором. Погребальное помещение имеет размеры 4,5 на 5,5 метра.

На северной от входа стене на камне вырезано объёмное изображение солнечной лодки бога Ра, которому поклоняются четыре бабуина в позах обожания. Рядом с картиной иероглифами написано, что здесь похоронен "истинный писец Хонсу". На южной части восточной стены в поперечном зале Хонсу и его жена изображены поклоняющимися богам Осирису и Исиде.

Пока вход в погребальный зал недоступен из-за заваливших проход каменных блоков, однако уже в ближайшее время исследователи надеются проникнуть туда.