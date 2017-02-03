Роботы NASA поработали спортивными арбитрами (видео)

Роботы NASA Robonaut 2, созданные для работы на Международной космической станции, попробовали себя в качестве арбитров в американском футболе.

Гуманоидные роботы NASA Robonaut 2 (R2) приняли участие в подготовке к финалу Национальной футбольной лиги (Супербоул) в качестве арбитров. Роботы, созданные для работы на Международной космической станции, попытались повторить сигналы, которые обычно показывают судьи, сообщает Space.com

Гуманоидный робот R2 три года работал на МКС без ног Лишь в 2014 году, ноги были созданы и отправлены космическим грузовиком на станцию. После сборки рост робота стал равен 2,7 метра

﻿Кадр видео “youtube.com/GeoBeats News”. Скриншот © L!FE

В приложенном видео специалисты по этому не самому популярному в России виду спорта могут попробовать угадать, какие именно сигналы показывают роботы. Особенно роботам удались команды "тачдаун" (поднятые вверх руки) и "штрафной флаг" (робот поднимает правую руку и бросает на землю маленький оранжевый флаг).

Робот R2 представляет собой безногую человекоподобную фигуру, голова которой выкрашена золотой краской, а торс — белой. На руках у робонавта по пять пальцев с суставами наподобие человеческих. Машина умеет писать, захватывать и складывать предметы, держать тяжёлые вещи, например, гантель весом до десяти килограммов.

Robonaut 2 отправился на МКС 24 февраля 2011 года на борту шаттла Дискавери STS-133, работает на станции на постоянной основе в американском модуле Destiny. В 2014 году ему была доставлена пара ног. После сборки рост робота составил 2,7 метра.