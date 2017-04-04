Палеонтологи нашли особо чувствительного тираннозавра без губ

Вновь открытый вид тираннозаврид имел крайне чувствительную морду, хотя и покрытую мощной бронёй в виде плотной чешуи.

Учёные из США проанализировали череп динозавра возрастом в 74,4–75,1 миллиона лет и обнаружили, что он принадлежит к новому, ранее не известному виду тираннозаврид. Он получил название Daspletosaurus horneri (дословно "пугающий ящер Хорнера") и обладал рядом необычных черт. Его череп был покрыт особо прочной чешуйчатой защитой, необходимой хищнику, чтобы не пострадать от своей добычи. При этом морда была крайне богата нервными окончаниями. Видимо, она использовалась для манипуляций с окружающими предметами. Соответствующая статья опубликована в Scientific Reports.

Морды тираннозаврид не имели губ и были покрыты чешуйчатой бронёй. Но при этом они были чувствительны — как кончики пальцев человека или хобот слона Фото: © wikipedia.org

Массу нового вида динозавра оценить пока довольно сложно, но в длину он достигал девяти метров при высоте в 2,2 метра. Кости лицевой части черепа Daspletosaurus horneri обладали очень грубым рельефом, за исключением очень небольшой части — в районе челюстей. Губы могут находиться только у костей с гладким рельефом. Они состоят из мягких тканей без сильной подстилающей мускулатуры. Грубый рельеф же образуется, только если кости при жизни испытывали нагрузку от заметной мускулатуры. Поэтому незначительный размер такой области у этого динозавра показывает, что если губы у него и были, то очень узкие.

При этом остальной череп демонстрирует рельеф, крайне далёкий от гладкого. По оценке учёных, на нём не просто крепились очень сильные мышцы, но и прочная чешуйчатая защита. Без неё тираннозавриды были бы в постоянной опасности. Их добыча — травоядные динозавры — часто имела развитую систему шипов и гребней, способных повредить морду хищника, если та не была защищена.

Несмотря на грубый рельеф, кости лицевой части черепа тираннозавров были покрыты очень большим количеством микроканалов, через которые проходили нервные окончания. Это указывает на высокую чувствительность морды — на уровне кончиков человеческих пальцев. В этом Daspletosaurus horneri похожи на современных крокодилов. Их морды также очень чувствительны. Крокодилы используют "лицо" для манипуляций с собственными яйцами и другими предметами. В отличие от них тираннозавриды в теории имели свободные верхние лапы. Однако те были так коротки, что с их помощью вряд ли получалось выполнять много операций.

Тираннозавриды — семейство динозавров-тероподов, известное с раннего мела (140 миллионов лет назад) до катастрофического вымирания конца мелового периода (66 миллионов лет назад). Они жили на территории современной Азии и Северной Америки. Крупнейшие хищники своего времени, они достигали веса более семи тонн, то есть были массивнее африканского слона — самого большого сухопутного животного нашего времени.