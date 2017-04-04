Психологи: Одинокие люди тяжелее переносят простуду

Хотя вероятность заразиться простудой и степень выраженности заболевания для одиноких те же, что и у всех, психологически они переносят недуг тяжелее остальных.

Исследователи из США заразили 160 добровольцев риновирусом (возбудитель простуды), после чего изучили, как одиночество влияет на субъективное восприятие симптомов простуды. Сравнивая их с объективно фиксируемыми симптомами, удалось выяснить, что человек ощущает последствия простуды тем тяжелее, чем больше он чувствует одиночество. Соответствующая статья опубликована в Health Psychology.

Люди, чувствующие одиночество, острее воспринимают симптомы обычной простуды, что следует учитывать при её лечении © Illustration by Valentina Gonzalez/Rice University

Из 213 добровольцев, которым давали капли в нос, содержащие риновирус, заразилось 160. Из них 60 процентов было мужчинами. Всем инфицированным перед мероприятием выдали на заполнение два опросника. Первый, Short Loneliness Scale, был призван выявить, насколько одиноким себя считает испытуемый. Второй, Social Network Index, оценивал, с каким количеством людей общается респондент. Обнаружилось, что шансы заразиться простудой примерно равны для тех, кто чувствует себя одиноким, и для всех остальных. Более того, сила проявления симптомов простуды не зависела от числа социальных связей.

В то же время воспринимающие себя одинокими оценивали своё самочувствие хуже, чем те, кто не был одинок. Даже если человек был вовлечён в общение с большим количеством людей (например, в социальных сетях), это не помогало ему справиться с ситуацией. Соответственно, считавшие себя одинокими переносили простуду субъективно тяжелее.

Авторы работы предлагают учитывать эту разницу восприятия при назначении лекарств одиноким людям. Например, им можно давать несколько иной набор средств, чтобы купировать симптомы простуды эффективнее. Впрочем, не вполне понятно, как эта мера может улучшить самооценку больных.