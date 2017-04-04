Испытания атмосферного спутника "Сова" близки к завершению

После их завершения планер, способный месяцами работать на высоте 20 000 метров, будет принят на вооружение.

Компания "Тайбер" изготовила для Фонда перспективных исследований (ФПИ) беспилотные высотные летательные аппараты (БЛА) типа "Сова" и теперь заканчивает их общевойсковые испытания. Ожидается, что после завершения планер будет принят на вооружение Министерством обороны, сообщают "Известия".

Российский атмосферный спутник "Сова" сможет месяцами летать над указанным местом на высоте 20 километров

Высотный ретранслятор "Сова" может находиться в воздухе круглогодично. Конструкция беспилотника создана из материалов на основе углеродных волокон, имеющих высокую прочность при малом весе и рассчитанных на длительную непрерывную эксплуатацию. Размах крыльев "Совы" — 28 метров. Она может подниматься на высоту до 20 километров и оставаться там длительное время. Зонд обеспечит возможность постоянного мониторинга в северных широтах, а также будет служить передающей станцией для связи в малонаселённых и неосвоенных районах нашей страны.

Оставаясь на такой высоте, беспилотник находится в недосягаемости от большинства атмосферных явлений, а в дневное время работает без перерывов за счёт постоянной подпитки солнечных батарей. Связь осуществляется по нескольким резервированным каналам — спутниковым и защищённым радиочастотным.

Ранее разработчик предоставил видео с испытаний, на котором можно рассмотреть новинку, рассчитанную для работы в условиях Сибири и в целом в северных широтах нашей страны. На кадрах не сам беспилотник, а его прототип с девятиметровым размахом крыла и весом в 12 килограммов, обеспеченным предельно лёгкой конструкцией.