NASA показало роботов для изучения планет-океанов (видео)

Специалисты из Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства представили свои новинки в области исследования космических объектов, покрытых коркой льда.

С 2015 года Лаборатория реактивных двигателей (Jet Propulsion Laboratory) NASA в Пасадине, Калифорния, занимается разработкой робота, пригодного для изучения космических объектов, покрытых коркой льда. Первые наработки в этом вопросе продемонстрировали на пресс-конференции, и видео их работы разместили на официальном сайте NASA.

Каждый из созданных американскими инженерами прототипов фокусируется на получении образцов с поверхности лун, покрытых коркой льда, или из толщи этой корки на некоторой глубине. В Солнечной системе к таким лунам относятся Европа (спутник Юпитера), Энцелад и Титан (спутники Сатурна). Роботы, изучающие их, столкнутся со множеством трудностей: температура более ста градусов ниже нуля, лёд, который ведёт себя под колёсами как песок, а также высокий уровень радиации (на Европе).

Одна из самых захватывающих учёных возможностей — погружение в глубины ледового океана. Увы, технологий, способных на такое, пока не существует. В 1960-х годах были представлены зонды, которые могут расплавлять лёд, погружаясь все глубже и глубже. Однако они не очень эффективны и пока существуют лишь в виде технических наработок, а не реальных моделей.

NASA разработало роботов для работы в условиях ледяных планет-океанов

Интересно, что на видео представлена новая конструкция роботизированной руки, позволяющая собирать образцы на расстоянии до десяти метров от ровера. Использующиеся в настоящее время на марсоходе Curiosity технологии способны на такое только на гораздо более близкой дистанции.

Недавно учёные, работающие с NASA, выпустили доклад о потенциальных целях аппарата для исследования спутника Юпитера Европы. Это небесное тело по размерам больше Луны и в отличие от неё располагает солёным океаном, спрятанным под толстым слоем льда. Вместе с другими факторами это делает её одним из тел с ненулевой вероятностью наличия бактериальной жизни.